Из парка убрали бело-сине-красную щепу 

Щепу, патриотично окрашенную в цвета российского флага, с клумб нового калужского парка, разбитого в прошлом году на месте центрального рынка, убрали. Часть клумб уже подготовили под посадку цветов. Их в парке в мае будет высажено девять тысяч. Причем сделано это будет уже ко Дню Победы. Такой срок, во всяком случае, назвал генеральный директор Специального научно-производственного объединения «Реставрация» Виталий Леонов в пятницу, 4 мая. В этот день парк осматривали председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин, депутат Госдумы РФ, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, чиновники и депутаты. Посадка цветов пока не началась. Но большая часть высаженных деревьев и кустарников зиму пережили. Газонам повезло меньше. Часть из них явно придется менять. Никуда пока не делась и проплешина, оставшаяся после сноса двух деревянных домов на улице Рылеева. Тем не менее, проверяющие в целом состоянием парка остались удовлетворены. «Сегодня мы увидели, что строительные работы на территории парка выполнены очень добротно, недостатков, разрушений нигде не обнаружено. Вместе с тем, эти объекты должны постоянно содержаться в хорошем состоянии, ведь это сделано для наших жителей», — цитирует пресс-служба Законодательного собрания Виктора Бабурина. По словам Виталия Леонова, содержать парк «в хорошем состоянии» мешает вандализм, уровень которого, как он выразился, «зашкаливает». По вечерам пьяные компании мусорят, распивают спиртные напитки и ломают игровые комплексы. Разогнать дебоширов некому, так как охраны в парке пока нет. Здание, которое должна была получить охрана и администрация парка, по-прежнему остается торговым. Часть первого этажа занимает секс-шоп. Когда в парке появятся охранники, пока не ясно. Озеленить и замостить плиткой проплешину Дмитрий Разумовский пообещал в ближайшее время.