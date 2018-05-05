День Святой Троицы. Как отмечать один из главных православных праздников и чего делать категорически нельзя

День Святой Троицы празднуют в воскресенье — в день Пятидесятницы, в 50-й день после Пасхи. В этом году он выпадает на 27 мая.

Перед вознесением на небеса Иисус Христос обещал апостолам сошествием на них Святого Духа. В честь этого события праздник и получил свое название. После этого апостолы смогли разговаривать на разных языках, и тем самым проповедовать об Иисусе Христе и его Воскрешении.

В этот праздник проходит одна из самых красивых и торжественных служб. Во время великой вечерни поют стихиры, которые прославляют сошествие Святого Духа. Священник читает пространные молитвы и Церкви, спасении всех молящихся и упокоении душ всех усопших.

На День Святой Троицы принято украшать иконы березовыми ветками. Есть несколько версий, откуда берет начало эта традиция. Березовые ветки могут напоминать о дубраве Мамвре. Там был дуб, под которым Господь и Святая Троица в виде трех ангелов явились Аврааму — первому из трех Библейских патриархов, которые жили после всемирного потопа. По традиции на день Святой Троиув пол храма и домов верующих устилают свежескошенной травой, а а священнослужители облачаются в одежды зеленого цвета. Это символ животворящей и обновляющей силы Святого.

После службы верующие устраивали народные гуляния с хороводами и песнями. Обязательным атрибутом праздничного стола был каравай. Друзей всегда звали в гости и делали друг другу подарки.

Троица: что нельзя делать

Если вы в этот праздник собирались проводить работы на земле, то ни в коем случае этого не делайте. На Троицу землю считают именинницей, и по этому случаю она украшает себя свежей травой и цветами, как мы украшаем свои жилища. Нельзя пилить и рубить деревья, ломать сучья и колоть дрова. Согласно повериию, в течение трех дней после праздника не стоит купаться. Есть примета, что на Троицу в наш мир приходят русалки, и они могут утащить плавца за собой.

Нельзя и венчаться на Троицу. А вот крестить можно, но из-за загурженности храмов, вам могут предложить перенести обряд на другой день.

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