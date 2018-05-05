Чудь заволочская: что это за народ

Судьба народа под странным названием чудь до сих пор остается одним из самых спорных загадочных вопросов нашей истории. Несмотря на то, что чудь оставила свои следы повсюду: в названиях озер и деревень, в сказках и поговорках, в археологическом культурном слое, это племя просто исчезло с лица земли.

Кто такая чудь заволочская?

По мнению подавляющего большинства историков, чудь — это не что иное, как собирательное понятие, под которым наши предки подразумевали совокупность некоторых угро-финских племен. Язык этих чужаков был для русских непонятен, чужд, и поэтому их окрестили чудью. Представители этого таинственного племени проживали на территориях, среди населения которых и сейчас преобладают представители финно-угорских народов.

Чудью заволочской звали жителей Заволочья — земель, пролегающих в границах бассейнов двух рек — Северной Двины и Онеги . В давние времена перетаскивать суда от одной реки к другой приходилось вручную — волоком. Точно также — волоками — стали именовать и участки суши между двумя водными пространствами. Отсюда и Заволочье — за волоком.

Советский ученый-археолог А. Я. Брюсов считал, что Заволочские края были заселены первыми людьми около III-IV тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют найденные в результате раскопок остатки орудий труда и посуды. Причем, по оценке историков, все предметы выполнены весьма искусно.

Причины исчезновения чуди

Многие ученые утверждают, что заволочская чудь никуда не делась. Просто представители этого племени ассимилировались среди других народностей: карелов, вепсов, русских. Будучи язычниками, они все же наравне с другими приняли христианство и, соединившись с вновь обращенными, просто растворились среди них, приняв их письменность, коей у чуди не было вовсе.

Однако некоторые исследователи полагают, что заволочская чудь как раз таки не пожелала креститься, поскольку эти люди были ярыми язычниками и отступать от своей веры никак не желали. Даже через много лет после распространения на Руси новой религии, представители чуди, сохраняли внешний вид, свидетельствующий (например, распущенные волосы у женщин) о том, что от язычества они так и не отступились.

Фольклор о местонахождении чуди

Особенно много упоминаний о чуди можно найти в сказках и рассказах староверов. Так, в одной из таких историй говорится о некоем Белом царе, который решил покорить таинственное племя и собрал для этого огромное войско. Однако чудские не пожелали подчиняться царю и спустились глубоко под землю, где живут и поныне. Они выстроили там дороги и города. Только иногда при полной тишине можно услышать, как звонят колокола в подземных храмах. Но наступит день, когда чудь снова выйдет на поверхность.

По другой легенде, представители чуди действительно отвергли новую, чуждую для них христианскую веру, и, понимая, что они обречены, совершили массовое самоубийство. Они вырыли огромное углубление в земле, установили там столбы, а на них положили крышу, после чего они спустились в эту яму и вышибли опоры. Их завалило обломками кровли. Никто из племени чудь не выжил.