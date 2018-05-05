Адам: самые шокирующие факты

Адам — легендарный прародитель человечества. О нем сложено бессчетное число легенд и преданий. Однако вряд ли кто-либо возьмется утверждать, какие из них ближе к истине.

Два Адама

В учении гностиков под Адамом понимается не просто первочеловек, а божественное существо, явившееся прототипом для всего человечества. Однако после грехопадения Адам потерял свою божественность, а вместе с ней и вечную жизнь. Из этого постулата возник миф о другом зачинателе рода человеческого — Адаме Кадмоне, который стал своего рода связующим звеном между беспредельным Богом и ограниченным человеком. В учении каббалистов Адам Кадмон — один из главнейших символов алхимии, совершенный человек: он понимал все языки мира и знал судьбы всех людей. Отцы Церкви отрицали существование двух Адамов, однако признавали двойственную природу нашего праотца. Так апостол Павел указывал на противоположность земного и небесного Адамов, что подчеркивало антагонизм тленного и вечного: одна сторона его связана с падшей человеческой душой, другая — с благодатью и бессмертием, которые принес нам Христос (Еф. 4:22). Примечательно, что по церковному учению Христос во всем был подобен первому человеку, кроме греха.

Ни мужчина, ни женщина

По мнению талмудистов, для сотворения тела Адама Творцом был использован прах из Вавилона, для головы — из Израиля , для остальных органов — из других стран. Согласно еще одному взгляду законоучителей Талмуда, первый человек на земле был бесполым существом, включавшим в себя мужские и женские признаки — андрогином. Некоторые толкователи утверждают то, что на двуполость Адама прямо указано в Ветхом Завете: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их (Быт. 1:27)». И лишь затем, согласно такому взгляду, Господь отделил женщину от бока мужчины (слово ‏צלע‏‎ на иврите означает не только «ребро», но и «сторону»).

Человек–животное

В понимании гностиков мир изначально был совершенен, но затем явился злой Демиург и стал, подражая Создателю, творить собственную материальную вселенную, нарушившую первоначальную гармонию. Измененным Демиургом оказался и Адам, превратившись в дурную копию божественного создания — теперь он человек-животное, ведомый лишь эмоциями и инстинктами. Американский философ-экзистенциалист Йонас Ганс, расшифровывая гностическую идею, писал, что совращение Адама — «злой умысел Тьмы, направленный против оригинала. Отныне борьба между Светом и Тьмой сосредотачивается на человеке, который становится главной наградой и в то же время основным полем битвы двух сражающихся партий». По словам гностиков, инструментом совращения Адама стала Ева, склонившая его к совокуплению и дальнейшему размножению. Они называют это «самой грандиозной затеей в стратегии Сатаны».

Выше ангелов

Апокрифические предания рисуют нам иной образ Адама. В «Книге премудрости Иисуса , сына Сирахова» (около 170 года до н. э.) первый человек причислен к величайшим библейским праведникам: «Прославились между людьми Сим и Сиф, но выше всего живущего в творении — Адам» (Сир. 49:18). Коран в том же духе раскрывает предназначение Адама. В 32-й суре «Земной поклон» (аяты 6-7) повествуется, что все ангелы, кроме джинна Иблиса (Сатаны), который до своего восстания находился в небесном сонме, пали ниц перед Адамом. Мотив возвеличивания Адама красной нитью проходит и через коптское гностическое «Евангелие от Египтян»: «Ибо он, Адамас, свет исходящий от света, он око света. Ибо он первый человек, через кого и (ради) кого все возникло, (а) без него же ничего не возникло бы».

Согрешивший с демоном

В кабалистической теории и иудейских апокрифических текстах встречается история, согласно которой Ева не была единственной супругой Адама. Ей предшествовала Лилит, созданная Богом из грязи и ила чтобы скрасить одиночество первого человека. Однако Лилит не пожелала подчиняться мужу, возомнив себя творением равным ему. Обернувшись ночным призраком, она сбежала от суженого. Недолго продержалась с Адамом и Ева. Талмудисты, опираясь на слова из книги Бытия (Быт. 5:3), приходят к выводу, что Адам после первородного греха расстался с Евой на долгие 130 лет прежде чем у них родился Сиф. Чем же он занимался целое столетие? Он совокуплялся с демонами женского пола, у которых рождались «по образу и подобию» злые духи, — утверждают толкователи Талмуда. Очевидно одной из таких демониц была Лилит — именно от нее талмудисты выводят все зло в человеческом мире.

Могила праотца