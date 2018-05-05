В большинстве районов Татарстана до сих пор не началась посевная

К 6 мая удалось засеять всего 50 тысяч гектаров полей — в 8 раз меньше, чем было год назад. Всего же в республике посевные площади достигают 1,7 млн гектаров, так что аграриям придётся постараться, чтобы завершить посевную за 15 дней. По данным пресс-службы президента РТ, именно такой срок установил для хозяйств Марат Ахметов.

Он отметил, что с понедельника аграриям предстоит выйти на темпы, которые позволят засевать по 100 тысяч гектаров в день. При этом он уточнил, что задача реальная — ведь производительность и наличие сельхозтехники в районах позволяют достичь желаемого результата. Правда, аграриям для этого придётся работать в две смены, ремонтировать технику оперативно в полевых условиях и обедать на рабочем месте.