Ещё
В большинстве районов Татарстана до сих пор не началась посевная
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В большинстве районов Татарстана до сих пор не началась посевная 

АиФ Казань 36 минут назад
Фото: АиФ Казань
Погода в Татарстане отсрочила начало посевной, сообщил глава минсельхозпрода РТ Марат Ахметов на совещании в республиканском кабмине.
К 6 мая удалось засеять всего 50 тысяч гектаров полей — в 8 раз меньше, чем было год назад. Всего же в республике посевные площади достигают 1,7 млн гектаров, так что аграриям придётся постараться, чтобы завершить посевную за 15 дней. По данным пресс-службы президента РТ, именно такой срок установил для хозяйств Марат Ахметов.
Он отметил, что с понедельника аграриям предстоит выйти на темпы, которые позволят засевать по 100 тысяч гектаров в день. При этом он уточнил, что задача реальная — ведь производительность и наличие сельхозтехники в районах позволяют достичь желаемого результата. Правда, аграриям для этого придётся работать в две смены, ремонтировать технику оперативно в полевых условиях и обедать на рабочем месте.
АиФ Казань: последние новости
Лишь 4% участников из Татарстана написали «Тотальный диктант» на «отлично» Министром культуры Татарстана стала заслуженный экономист РТ Ирада Аюпова Стоит ли Татарстану переводить стрелки на час вперед?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Марат Мусин66
Ярошенко исчез из американской тюрьмы56
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь60
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала193
Вскрылась страшная опасность аспирина36
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение