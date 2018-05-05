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США призвали Китай не предъявлять политические требования авиакомпаниям
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США призвали Китай не предъявлять политические требования авиакомпаниям 

Российская Газета 39 минут назад
Власти США раскритиковали требование Пекина от иностранных авиакомпаний указывать в информации о рейсах принадлежность Тайваня, Гонконга и Макао Китайской Народной Республике.
"США решительно выступают против китайских попыток вынудить частные компании использовать специальную политизированную терминологию на их общедоступных информационных ресурсах. Мы призываем Китай прекратить угрозы и принуждение в адрес американских перевозчиков и граждан", — говорится в заявлении Белого дома, текст которого приводит РИА Новости.
Ранее американские СМИ сообщили, что авиакомпании США получили письма от Управления гражданской авиации Китая с требованием привести все упоминания о Тайване, Гонконге и Макао в соответствие с законодательством КНР по борьбе с сепаратизмом. В случае отказа авиационные власти КНР готовы обратиться к «соответствующим органам в области кибербезопасности». Это может означать, в том числе, блокировку китайских сайтов авиакомпаний США.
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