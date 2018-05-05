США призвали Китай не предъявлять политические требования авиакомпаниям

"США решительно выступают против китайских попыток вынудить частные компании использовать специальную политизированную терминологию на их общедоступных информационных ресурсах. Мы призываем Китай прекратить угрозы и принуждение в адрес американских перевозчиков и граждан", — говорится в заявлении Белого дома, текст которого приводит РИА Новости

Ранее американские СМИ сообщили, что авиакомпании США получили письма от Управления гражданской авиации Китая с требованием привести все упоминания о Тайване, Гонконге и Макао в соответствие с законодательством КНР по борьбе с сепаратизмом. В случае отказа авиационные власти КНР готовы обратиться к «соответствующим органам в области кибербезопасности». Это может означать, в том числе, блокировку китайских сайтов авиакомпаний США.