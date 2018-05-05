Полицию, кинологов и спасателей вызвали в Новосибирске из-за верного пса

В центре Новосибирска провели целую спецоперацию, чтобы отвезти в вытрезвитель перебравшего и упавшего вздремнуть на газоне мужчину.

Как сообщается на странице новосибирской аварийно-спасательной службы «Спасатели МАСС» ВКонтакте, 5 мая на улице Ленина мужчина проявил беспечность, употребив большое количество алкоголя и не рассчитав свои силы по дороге домой. Гуляка прилёг вздремнуть прямо на улице, и все бы ничего — его забрала бы в вытрезвитель прибывшая на место бригада «скорой», но мужчину охраняла его верная собака. Все попытки подойти к спящему посреди улицы новосибирцу заканчивались провалом.

На место прибыли бригада «скорой помощи», полиция, спасатели МАСС. Однако все попытки были тщетными, а оставлять спящим на улице мужчину было не только не эстетично, но и опасно для его здоровья — погода в городе испортилась, резко похолодало и пошел мокрый снег. На подмогу пришлось вызывать кинолога. Только ему удалось отогнать верного пса. Мужчину передали медикам, а собаку забрала полиция.

В комментариях к сообщению в соцсетях новосибирцы очень переживают за судьбу верного пса.