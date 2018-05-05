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Jettainer встряхивает индустрию своим следующим поколением цифровых контейнеров
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Jettainer встряхивает индустрию своим следующим поколением цифровых контейнеров 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Jettainer, аутсорсинговое подразделение по разработке и менеджменту транспортных контейнеров, принадлежащее компании Lufthansa Cargo, приступило к тестированию своего расширенного цифрового контейнера, сообщает AVIAV.
Совместно с ИТ-специалистами Lufthansa Industry Solutions компания Jettainer пересмотрела оригинальное устройство и оснастила его новыми функциями.
Сейчас основное внимание уделяется «регистрации и учёту ударов и повреждений», а также изменениям температуры, говорится в заявлении немецкой компании.
Первоначально для проверки работоспособности и качества данных 100 блоков будут оборудованы новым прибором для тестирования. Основная цель заключается в том, чтобы входящая сенсорная информация обеспечивала достоверные данные о том, поврежден ли контейнер и если да, то в какой степени.
Это позволяет лучше планировать и ускорять последующие процессы технического обслуживания и ремонта, что поможет оптимизировать общую эффективность.
Карстен Хернинг, управляющий директор Jettainer, сказал: «Технические возможности цифрового контейнера позволяют нам сократить время и финансовые затраты на ремонтные мероприятия. Благодаря нашим 90 000 единицам, используемым во всем мире, это имеет огромный потенциал.
»В то же время новые контейнеры также увеличивают нашу способность идентифицировать виновников ущерба, и это помогает нам мотивировать людей к более ответственному обращению с грузовыми контейнерами».
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