Обследование посевов на полях региона на минувшей неделе провели сотрудники департамента сельского хозяйства совместно с ведущими специалистами отдела защиты растений ФГБУ «Россельхозцентр».
Специалисты отметили, что необходимости в пересеве озимых посевов нет, но требуется грамотное управление состоянием посевов, сообщили в пресс-службе правительства.
Химическую прополку озимых зерновых культур необходимо провести в короткие сроки. Это позволит получить более высокую эффективность пестицидов, снизить фитотоксичность. В сложившихся погодных условиях важно соблюдать регламент применения средств защиты растений.
Из-за жары ожидается высокая вредоносность на всходах яровых. Аграриям необходимо обследовать посевы и провести защитные мероприятия.
Сообщение В Орловской области озимые нормально перенесли аномальную зиму появились сначала на РИА 57.