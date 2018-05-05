В Орловской области озимые нормально перенесли аномальную зиму

Обследование посевов на полях региона на минувшей неделе провели сотрудники департамента сельского хозяйства совместно с ведущими специалистами отдела защиты растений ФГБУ «Россельхозцентр».

Специалисты отметили, что необходимости в пересеве озимых посевов нет, но требуется грамотное управление состоянием посевов, сообщили в пресс-службе правительства.

Химическую прополку озимых зерновых культур необходимо провести в короткие сроки. Это позволит получить более высокую эффективность пестицидов, снизить фитотоксичность. В сложившихся погодных условиях важно соблюдать регламент применения средств защиты растений.

Из-за жары ожидается высокая вредоносность на всходах яровых. Аграриям необходимо обследовать посевы и провести защитные мероприятия.