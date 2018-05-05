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В Орловской области озимые нормально перенесли аномальную зиму
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В Орловской области озимые нормально перенесли аномальную зиму 

РИА 57 58 минут назад
Фото: РИА 57
Обследование посевов на полях региона на минувшей неделе провели сотрудники департамента сельского хозяйства совместно с ведущими специалистами отдела защиты растений ФГБУ «Россельхозцентр».
Специалисты отметили, что необходимости в пересеве озимых посевов нет, но требуется грамотное управление состоянием посевов, сообщили в пресс-службе правительства.
Химическую прополку озимых зерновых культур необходимо провести в короткие сроки. Это позволит получить более высокую эффективность пестицидов, снизить фитотоксичность. В сложившихся погодных условиях важно соблюдать регламент применения средств защиты растений.
Из-за жары ожидается высокая вредоносность на всходах яровых. Аграриям необходимо обследовать посевы и провести защитные мероприятия.
Сообщение В Орловской области озимые нормально перенесли аномальную зиму появились сначала на РИА 57.
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