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Доставка American Airlines Cargo в режиме «прямо-в-лайм»
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Доставка American Airlines Cargo в режиме «прямо-в-лайм» 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
American Airlines Cargo взяла на себя инициативу «прямо-в-лайм», чтобы доставить колоссальные 103 тонны горьких фруктов для празднования национального мексиканского праздника Синко де Майо в Канаде, пишет AVIAV.
В прошлом месяце из Бразилии в Канаду было перевезено несколько партий лаймов общим весом более тонн 103 тонн.
«Чтобы представить такое количество в перспективе, то нужно просто знать, что по два ломтика лайма из этой поставки хватит на каждого жителя Торонто или примерно на 1 миллион коктейлей Маргарита. И, основываясь на среднем диаметре лайма, если вы уложите эти лаймы друг на друга, их высота достигнет более чем 79 000 футов — в два раза больше нормальной крейсерской высоты», — уверяет авиакомпания.
Используя широкофюзеляжные самолёты компании Boeing 777-200 и 777-300, лаймы были доставлены из Сан-Паулу (ГРУ) и Рио-де-Жанейро (GIG) в аэропорт Нью-Йорка (JFK). Оттуда они были помещены в рефрижераторы для дальнейшего путешествия в два канадских города, Торонто и Ванкувер.
Обычно канадский рынок получает лимоны и лаймы из Мексики, однако в этом году низкий урожай привел к значительному сокращению продукции.
«Потребители в индустрии общественного питания, особенно в отелях и ресторанах, теперь обращаются к бразильским лаймам, потому что их производство более надежное и не так восприимчивое к погодным условиям», — объяснил представитель American Airlines Cargo.
Хотя празднования Синко де Майо происходят в Мексике, чтобы отпраздновать победу страны над французами в крупной битве, праздник теперь отмечается во всем мире, чтобы признать мексиканские отношения.
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