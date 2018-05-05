Доставка American Airlines Cargo в режиме «прямо-в-лайм»

American Airlines Cargo взяла на себя инициативу «прямо-в-лайм», чтобы доставить колоссальные 103 тонны горьких фруктов для празднования национального мексиканского праздника Синко де Майо в Канаде , пишет AVIAV.

В прошлом месяце из Бразилии в Канаду было перевезено несколько партий лаймов общим весом более тонн 103 тонн.

«Чтобы представить такое количество в перспективе, то нужно просто знать, что по два ломтика лайма из этой поставки хватит на каждого жителя Торонто или примерно на 1 миллион коктейлей Маргарита. И, основываясь на среднем диаметре лайма, если вы уложите эти лаймы друг на друга, их высота достигнет более чем 79 000 футов — в два раза больше нормальной крейсерской высоты», — уверяет авиакомпания.

Обычно канадский рынок получает лимоны и лаймы из Мексики , однако в этом году низкий урожай привел к значительному сокращению продукции.

«Потребители в индустрии общественного питания, особенно в отелях и ресторанах, теперь обращаются к бразильским лаймам, потому что их производство более надежное и не так восприимчивое к погодным условиям», — объяснил представитель American Airlines Cargo.

Хотя празднования Синко де Майо происходят в Мексике, чтобы отпраздновать победу страны над французами в крупной битве, праздник теперь отмечается во всем мире, чтобы признать мексиканские отношения.