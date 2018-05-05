Middle East Airlines подписывают соглашение на услуги GSSA с группой ECS 

Как сообщает новостной сайт AVIAV, авиакомпания Middle East Airlines (MEA) выбрала ECS Group в качестве Генерального агента по продажам и обслуживанию (GSSA) в своем европейском хабе Париж Шарль де Голль.
В соответствии с соглашением, ECS Group предоставит Ливанскому авиаперевозчику в Бейруте услуги по продаже и операциям в Париже.
Из французской столицы авиакомпания будет выполнять рейсы из Франции, Нидерландов, Италии, Испании, Бельгии и США на такие направления, как Бейрут, Абиджан, Доха, Дубай, Джидда, Ларнака и Эр-Рияд с использованием пассажирских самолетов Airbus A330-200, предлагая ежемесячную грузоподъемность в 1200 тонн, а также ежедневную ограниченную грузоподъемность из Италии и Бельгии (A320).
«Европейские рынки предлагают большие объемы разнообразных товаров для отправки в Бейрут, таких как скоропортящиеся товары, цветы, косметика и мода, а также общие грузы», — сказали в ECS.
«Чтобы оптимизировать полную мощность Middle East Airlines и увеличить свою долю на рынке, ECS будет тесно сотрудничать с Управлением грузовыми перевозками MEA для составления индивидуальных предложений для каждого рынка».