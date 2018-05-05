Сотрудники полиции обеспечили правопорядок на общественно-политических мероприятиях 

Сегодня в разных регионах прошли общественно-политические мероприятия. По заявлениям организаторов, их целью являлось привлечение внимания к правам и свободам человека и гражданина. Стоит отметить, что не все они были согласованы с местными органами власти. Сотрудниками полиции были предприняты все необходимые меры для обеспечения правопорядка. В большинстве городов акции прошли с незначительным количеством участников. К примеру, в Петропавловске-Камчатском участвовало 3, Курске 15, Орле 30, а в Петрозаводске 40 человек. Акции в Великом Новгороде, Владивостоке, Абакане, Улан-Уде, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Пскове, Волгограде, Оренбурге, Ярославле, Твери, Мурманске, Архангельске, Владимире, Ставрополе и Иваново собрали от 50 до 200 человек, в Иркутске приняло участие 200 человек, а в Новосибирске около 400. В ходе их проведения существенных нарушений общественного порядка не допущено. В несанкционированных акциях в Москве и Санкт — Петербурге приняло участие около 3,5 тысяч человек.