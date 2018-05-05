Как британские парламентарии борются с российской пропагандой

Задолго до того, как мир осознал размах утечки данных пользователей фейсбука, член парламента Дэмиен Коллинз (Damien Collins) связывался с главой компании Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) в надежде пролить свет на ряд вопросов.

Еще в прошлом октябре Коллинз, глава британской комиссии по борьбе с лживыми новостями, написал руководству «Фейсбука» письмо с «вежливой просьбой» предоставить данные о пользователях, связанных с Россией , для расследования их роли в кампании за выход Британии из Евросоюза

Недавнее же его письмо руководству «Фейсбука», отосланное ранее на этой неделе, выдержано уже в гораздо более суровом тоне. Коллинз потребовал, чтобы Цукерберг предстал перед его комиссией, угрожая в противном случае повесткой при следующем посещении Великобритании

Резкие письма Коллинза и колкости, отпущенные им в связи с утечкой данных пользователей фейсбука, регулярно попадали в заголовки газет по всему миру. Парламентарии других стран, озабоченные этой же проблемой, даже цитировали стенограммы заседаний его комитета.

Во всей этой шумихе, однако, совершенно затерялись попытки комитета по вопросам культуры, спорта, СМИ и цифровых технологий разобраться в масштабе российского вмешательства в демократической процесс в Великобритании и по всему миру.

На сегодняшний момент этот комитет является лишь одним из многочисленных инструментов пока не развернувшейся в полную силу британской кампании по сбору информации о современных российских угрозах, как в сети, так и вне ее, и выработке наиболее эффективной стратегии противодействия им.

Совсем недавно в рамках этой кампании журналисты и представители научных кругов провели «беспрецедентное» совместное расследование, раскрыв российские попытки повлиять на настроения британских избирателей перед прошлогодними выборами с помощью твиттер-ботов.

В кампанию вовлечен и Национальный центр кибербезопасности, который собирается дать решительный отпор российским угрозам и провести разъяснительную работу среди населения по этому вопросу.

Наконец, Великобритания рассчитывает пролоббировать создание международного альянса для противодействия российским дезинформационным кампаниям. Ожидается, что некоторые из этих кампаний в скорости развернутся в связи с саммитами на высшем уровне, вроде «Большой семерки» или «Большой двадцатки».

И все же самым активным фронтом борьбы стал, как ни странно, британский парламент

Поиск подходящей стратегии

В прошлом месяце группа глав комитетов, работающих с различными аспектами российской угрозы, сформировали «сверхкомитет» для координации своих находок и рекомендаций. В координационную группу по России входят шесть глав комитетов (включая глав комитета по обороне и комитета иностранных дел) и сам Дэмиен Коллинз. Учитывая, что все угрозы так или иначе сводятся к тому, чтобы сеять сомнение и мешать правильному восприятии реальности, его роль трудно переоценить.

«Мы все знаем, что Россия — крупный распространитель лживых новостей по всему миру. Мы располагаем доказательствами их намерений повлиять на исход выборов», — заявил Коллинз в интервью.

Чего установить пока не удалось, так это истинные масштабы этого влияния.

По словам Коллинза, координационная группа собирается отслеживать российскую активность и вырабатывать подходящую стратегию противодействия в таких сферах как массовые коммуникации, кибератаки и даже поддержка сирийского лидера Башара Асада

Сила парламентских комитетов

По мнению глав, комитеты — наиболее подходящее для этого место, ведь именно они занимаются расследованием и сбором улик. Как показывает практика Коллинза, они даже допрашивают свидетелей, если на то возникает необходимость.

«От нас требуется целостный подход, чтобы осознать масштабы угрозы, понять, на что она направлена и сформировать стратегию противодействия», — объяснил Коллинз.

Проблема российского влияния в Великобритании встала особенно остро после того, как бывший российский шпион и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом в Солсбери. Великобритания обвиняет в этой дерзкой атаке Россию. Москва же свою причастность отрицает.

Последовал обмен дипломатами, а прокремлевский телеканал RT стал фигурантом семи расследований вследствие своей подачи этого инцидента.

Опасения о роли России стары и многогранны. Однако сетевая угроза сильна как никогда.

«Могущественное государство-соперник»

«Пожалуй, Россия — наиболее могущественное из наших соперников в киберпространстве. Россия долгие годы бросает нам вызовы», — заявил глава Национального центра кибербезопасности Кирен Мартин (Ciaran Martin) в апрельском интервью.

«Мы отмечаем рост киберагрессии со стороны России примерно с 2015 года. Она направлена как на нашу физическую, так и на нематериальную инфраструктуру, как, например, демократический процесс».

Однако данные о том, что эти попытки вмешательства повлияли на избирательный процесс, по словам Мартина, отсутствуют.

Ключевой момент для отражения будущих атак, по его мнению, состоит в том, чтобы обеспечить простых граждан, компании и правительственными организациями достойной защитой.

Член парламента Боб Сили (Bob Seely), эксперт по российским приемам ведения войны, разрабатывает новую терминологию для обозначения многомерной российской угрозы. Ее часто называют «гибридной войной», однако, по его мнению, ключевое слово здесь — «диверсия».

«Российская война направлена на искажение реальности», — заявил Сили, назначенный секретарем координационной группы по России.

По его словам, российская стратегия опирается на военную мощь, однако включает в себя широчайший спектр приемов манипуляции и вмешательства в жизнь других сообществ.

«Полагаю, нам следует хорошенько во всем разобраться, чтобы уметь ото всего защититься».

Как бороться с российской подрывной деятельностью

Предложений, как противодействовать саботажу демократического процесса хоть отбавляй: идеи простираются от контрпропаганды и предостережений, направленных на прокремлевские СМИ, до ужесточения правил пользования социальными сетями — чтобы свести к минимуму риск иностранного вмешательства.

Великобритании не повредит постоянная комиссия, которая бы дважды или трижды в год отчитывалась о российских дезинформационных кампаниях, считает он.

Сили считает, что координационная группа по России действует «при отсутствии систематических мер со стороны правительства».

Горький опыт Великобритании должен стать наукой для других стран, которым предстоят выборы, полагают оба парламентария.

Им следует проявить особую бдительность, советует Коллинз.

«Вы же не хотите, чтобы ваши выборы в Канаде оказались взломаны?— риторически спросил Сили. — Действующее правительство коренным образом заинтересовано в том, чтобы нынешняя избирательная система была прочна и надежна, чтобы вбросы и российские боты распознавались вовремя».

Как и Коллинз, выступивший в четверг перед канадским комитетом по доступу к информации, неприкосновенности частной жизни и этике, Сили считает, что кампания по изучению и противодействию современным российским угрозам должна быть международной и всеобъемлющей.

«Если ваши официальные лица пожелают связаться со мной, я к вашим услугам, потому что нам необходим совместный подход», — заключил он.