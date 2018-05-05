Доходы от международных грузовых перевозок ANA в 2017 году достигают новых высот

Японский перевозчик All Nippon Airways (ANA) зафиксировал падение внутренних грузоперевозок в 2017/18 финансовом году, закончившемся в марте, по мере того как его международные доходы взлетали ввысь, пишут журналисты AVIAV.

Авиакомпания ANA, которая имеет 12 грузовых самолетов Boeing 767 наряду со своим парком пассажирских самолетов, зафиксировала 26,5 процентный рост международных авиаперевозок до 118 миллиардов иен, в то время как внутренние доходы снизились на 0,5 проц. до 30,7 млрд иен. Международные грузовые операции показали рост выручки на 5,8 проц. до 28,8 млрд иен.

Только в прошлом месяце ANA объявила о приобретении двух грузовых самолетов Boeing 777 в ответ на «расширяющийся рынок в Азии, Китае и Северной Америке».

Ранее в марте ANA и компания Nippon Cargo Airlines (NCA) подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) для создания стратегического делового партнерства.

У ANA уже есть растущая сеть стратегических партнерств, в том числе с такими компаниями как Lufthansa Cargo, United Cargo, SIA Cargo и Cargolux.

В своем заявлении за 2017/18 финансовый год ANA сообщила: «На внутреннем грузовом обслуживании, несмотря на то, что ANA фиксирует устойчивый спрос на грузовые перевозки, соединяющиеся с международными маршрутами, ANA работала над увеличением поступлений за счет обслуживания нерегулярных грузовых рейсов по маршруту Окинава-Ханеда в период высокого спроса на цветы с Окинавы.

»В целом, в течение всего финансового года мы наблюдали медленный спрос, а снижение объема услуг по доставке по доставке посылок на дом привело к снижению показателей по объему и доходам в годовом исчислении».

Компания продолжила: «В международном грузовом обслуживании автомобильные запчасти и электроника для Северной Америки и Европы показали устойчивый рост.

»Показатели продаж за рубежом, такие как объем и доходы из Японии увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за грузовых перевозок из Китая и других частей Азии, предназначенных для Японии, которые хорошо справляются с захватом грузовых маршрутов из Китая в Северную Америку».

В своем прогнозе до марта 2019 года авиакомпания заявила: «Что касается обслуживания грузов, ANA будет работать над тем, чтобы захватить новый спрос, повысив базовое качество и используя грузовое пространство пассажирских самолётов в своей обширной сети маршрутов».