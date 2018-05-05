Дети Солнца

Москве завершена весенняя высадка цветов: первыми на клумбах появились анютины глазки.

Через месяц, когда отполыхает море тюльпанов, их луковицы выкопают и заменят на традиционные летники — бархатцы, петунию, бегонию и другие проверенные временем культуры. Рассада пока подрастает в цветоводческих хозяйствах. И вновь встает вопрос: надо ли каждый год тратить немалые силы и средства на однолетники, которые с первыми заморозками исчезнут без следа? А весной начинай все сначала. Семена сеют в марте, а некоторые растения, с длинным периодом развития — даже в феврале. Из-за короткого зимнего дня рассаду надо досвечивать. Растения получаются крепкие, но, к сожалению, не совсем дешевые. Время от времени слышны упреки: мол, однолетники — это деньги на ветер. А надо, дескать, экономить, сажать цветы многолетние, как это часто делают на Западе. И решать проблему озеленения конкретного участка столицы на долгие годы.

Не так давно в дискуссию включился «Активный гражданин», спросивший мнение москвичей. И 75 процентов горожан, часть из которых, подозреваю, не сильно искушена в декоративном садоводстве, одобрили идею сэкономить бюджетные деньги.

Ах, если б все было так просто! Воткнуть в землю перед Большим театром черенок олеандра или какой-нибудь бугенвиллеи — и кусты будут полгода обсыпаны цветами, как в Средиземноморье. Но, к сожалению, эта красота и наши морозы — две вещи несовместные. Не зимуют в Москве и многие декоративные растения, которые прекрасно себя чувствуют в Европе. И лишь летники несколько месяцев цветут как сумасшедшие, словно стремясь до холодов отдать нам все свои соки. Распустились бархатцы — и будет их золото гореть до самой осени, нисколько не снижая интенсивности цветения. То же самое — петуния с десятками новых прекрасных сортов, огненная сальвия, белые, розовые и красные бегонии.

Дети Солнца, они цветут все лето без продыха, даря людям ощущение праздника. Никакие многолетники с этой задачей не справятся. Недели две, максимум три цветут примулы, пионы, флоксы, ирисы. Все остальное время они смотрятся довольно невзрачно, а некоторые (те же ирисы после цветения) и вовсе уродливо. Многолетники часто болеют — растения стареют, инфекция годами накапливается в почве, и для создания максимальной декоративности с ними надо серьезно заниматься. Много раз пропалывать, подкармливать, опрыскивать, иногда рассаживать — в общем, забот хватит на весь сезон, от снега до снега. А однолетники молоды и здоровы — через семена инфекция, как правило, не передается, рассада выращена в оптимальных условиях. Посадил — и все, никаких хлопот. Потом перекопал — и снова сажай. Технологично и не так уж расточительно, как может показаться на первый взгляд.

Это не значит, конечно, что в Москве многолетние цветы не надо сажать вообще. В тенистых парках летники растут хуже — они же дети Солнца, без него теряют свои лучшие качества. Зато в тени прекрасно чувствует себя многолетняя хоста — правда, цветет она так себе, но зато, благодаря красивым листьям, декоративна весь год. В парадных местах уместны розы, уход за которыми, правда, в нашем климате слишком затратен. Но основу ассортимента должны составлять летники — несмотря на достижения селекции, альтернативы им по-прежнему нет.