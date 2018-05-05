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BIFA призывает членов представить сведения для исследования Брексит
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BIFA призывает членов представить сведения для исследования Брексит 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Как сообщают журналисты новостного портала AVIAV, Британская ассоциация международных грузоперевозок (BIFA) настоятельно призывает членов представить письменные доказательства для расследования парламентского транспортного комитета Великобритании о возможных последствиях выхода Великобритании из Европейского союза (Брексит) на грузовые операции.
Роберт Кин, генеральный директор BIFA, сказал: «Как орган, который представляет компании, которые отвечают за логистику, которая лежит в основе видимой торговли Великобритании, BIFA имеет огромное число требований по многим вопросам, возникающим из-за Брексита, которые влияют на работу наших членов.
»Исследование транспортного комитета предлагает перевозчикам и их разнообразным клиентам возможность уточнить свои потребности в отношении транспортной инфраструктуры.
«Несмотря на то, что последствия Брексита охватывают широкий спектр услуг, BIFA будет готова к рассмотрению связанных с этим вопросов, и я надеюсь, что наши участники последуют этому примеру».
Крайний срок для предоставления сведений в письменной форме — 8 июня 2018 года. См. Ссылку ниже.
В ходе расследования не будут рассматриваться пограничные и таможенные договоренности, торговые сделки или тарифы, поскольку они выходят за рамки компетенции комитета.
В исследовании будут рассмотрены шаги, необходимые для подготовки к трудностям и возможностям Брексита для британских перевозок, в частности посредством инвестиций в транспортную инфраструктуру и изменений в транспортной политике и регулировании.
Кин сообщил, что в ходе исследования будет рассмотрен ряд вопросов. К ним относятся масштаб и характер проблем и возможностей, предлагаемых Брекситом для британских грузовых компаний и их клиентов.
Кроме того, будет рассмотрена разумность шагов, предпринимаемых грузовыми компаниями, их представительными органами, клиентами и правительством в рамках подготовки к препятствиям и возможностям Брексита.
В ходе расследования будут также изучены потребности в дополнительном государственном финансировании и/или другие изменения в планах государственного финансирования, особенно в отношении транспортной инфраструктуры, в целях удовлетворения потребностей в грузоперевозках.
Вопросы о необходимости новых механизмов лицензирования, регулирования и обучения операторов и работников грузового сектора после Брексита также является темой для рассмотрения.
Кин добавил: «Я разделяю мнение председателя комитета, депутата Лилианы Гринвуд, которая сказала при запуске исследования, что, хотя мы много слышали о таможенных соглашениях, пограничном контроле, тарифах и торговых сделках, мы недостаточно слышали о транспортной инфраструктуре, политике и регулировании, влияющих на грузовых операторов и их клиентов.
»Для британских грузовых операторов и их клиентов сохраняется большая неопределенность. Последствия Брексита будут варьироваться в зависимости от формы и видов грузовых перевозок.
«Нам дают еще один шанс обсудить наши опасения и рассказать правительству, что необходимо для того, чтобы сохранить видимую торговлю после Брексита».
Письменные сведения могут быть представлены здесь
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