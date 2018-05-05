BIFA призывает членов представить сведения для исследования Брексит

Как сообщают журналисты новостного портала AVIAV, Британская ассоциация международных грузоперевозок (BIFA) настоятельно призывает членов представить письменные доказательства для расследования парламентского транспортного комитета Великобритании о возможных последствиях выхода Великобритании из Европейского союза (Брексит) на грузовые операции.

Роберт Кин, генеральный директор BIFA, сказал: «Как орган, который представляет компании, которые отвечают за логистику, которая лежит в основе видимой торговли Великобритании, BIFA имеет огромное число требований по многим вопросам, возникающим из-за Брексита, которые влияют на работу наших членов.

»Исследование транспортного комитета предлагает перевозчикам и их разнообразным клиентам возможность уточнить свои потребности в отношении транспортной инфраструктуры.

«Несмотря на то, что последствия Брексита охватывают широкий спектр услуг, BIFA будет готова к рассмотрению связанных с этим вопросов, и я надеюсь, что наши участники последуют этому примеру».

Крайний срок для предоставления сведений в письменной форме — 8 июня 2018 года. См. Ссылку ниже.

В ходе расследования не будут рассматриваться пограничные и таможенные договоренности, торговые сделки или тарифы, поскольку они выходят за рамки компетенции комитета.

В исследовании будут рассмотрены шаги, необходимые для подготовки к трудностям и возможностям Брексита для британских перевозок, в частности посредством инвестиций в транспортную инфраструктуру и изменений в транспортной политике и регулировании.

Кин сообщил, что в ходе исследования будет рассмотрен ряд вопросов. К ним относятся масштаб и характер проблем и возможностей, предлагаемых Брекситом для британских грузовых компаний и их клиентов.

Кроме того, будет рассмотрена разумность шагов, предпринимаемых грузовыми компаниями, их представительными органами, клиентами и правительством в рамках подготовки к препятствиям и возможностям Брексита.

В ходе расследования будут также изучены потребности в дополнительном государственном финансировании и/или другие изменения в планах государственного финансирования, особенно в отношении транспортной инфраструктуры, в целях удовлетворения потребностей в грузоперевозках.

Вопросы о необходимости новых механизмов лицензирования, регулирования и обучения операторов и работников грузового сектора после Брексита также является темой для рассмотрения.

Кин добавил: «Я разделяю мнение председателя комитета, депутата Лилианы Гринвуд, которая сказала при запуске исследования, что, хотя мы много слышали о таможенных соглашениях, пограничном контроле, тарифах и торговых сделках, мы недостаточно слышали о транспортной инфраструктуре, политике и регулировании, влияющих на грузовых операторов и их клиентов.

»Для британских грузовых операторов и их клиентов сохраняется большая неопределенность. Последствия Брексита будут варьироваться в зависимости от формы и видов грузовых перевозок.

«Нам дают еще один шанс обсудить наши опасения и рассказать правительству, что необходимо для того, чтобы сохранить видимую торговлю после Брексита».

Письменные сведения могут быть представлены здесь