TIACA запускает пилотную версию инструмента по тестированию грузовых аэропортов

Как пишет новостной сайт AVIAV, TIACA запустила тестовую версию своего нового онлайн-сервиса Cargo Service Quality (CSQ), позволяющего экспедиторам оценивать и анализировать качество услуг, которые они получают в участвующих в тестировании хабах.

Грузовые терминалы, зарегистрированные для участия в пилотном проекте, будут оцениваться экспедиторами по нескольким факторам, включая обработку, технические средства, предприятия, регуляторы и общую инфраструктуру аэропорта, а также включая множество других параметров.

Участвующие терминалы также смогут получать доступ к глобальным данным о производительности и устанавливать соответствующие контрольные параметры, основанные, например, на их регионе и пропускной способности.

Инициатива направлена ​​на обеспечение аэропортов и грузовых терминалов новейшей отраслевой информацией для оптимизации их средств и определения областей, где процессы и услуги могут быть улучшены.

Пятнадцать грузовых терминалов в аэропортах, включая Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Индонезийский аэропорт PT Jasa Angkasa Semestra, Азиатский грузовой терминал в Гонконге и Сингапурский терминал обработки (SATS Ltd) являются первыми, кто испытал новую систему (Полный список см. ниже).

Санджив Эдвард, главный коммерческий директор Международного аэропорта имени Индиры Ганди, сказал: « [Эта программа] будет очень полезна для понимания требований, ожиданий и областей усовершенствований, выявленных клиентами с помощью этого инструмента оценки.

«Это также предоставит прекрасную возможность для грузовых терминалов продемонстрировать своим клиентам уровень качества предоставляемых ими услуг».

Полный список аэропортов участвующих в тестировании:

SATS Airport Services Pte Ltd (SATS), Сингапур

Азиатский воздушный терминал (AAT), Гонконг

PT Jas Angkasa Semesta (PT JAS), Индонезия

Beijing Aviation Ground Services CO Ltd (BGS), Китай

Индия Hyderabad Menzies Air Cargo Pvt. Ltd., Хайдарабад

Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited Delhi, Индия

Центр грузовых перевозок, Дели , Индия

Air Cargo Center, Международный Аэропорт Коччи, Коччи, Индия

Menzies Aviation Bobba (B'lore) Pvt Ltd, Бангалор , Индия

Air India SATS Airport Services Pvt. Ltd (AI SATS), Бангалор, Индия

Международный Аэропорт Ченнаи , Индия

Международный терминал грузовых перевозок Netaji Subhash Chandra Bose, Калькутта , Индия

Грузовой Терминал Международного Аэропорта Коимбатур, Коимбатур, Индия

Грузовой терминал Международного аэропорта Мадурай, Мадурай, Индия