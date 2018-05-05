Глава МВД Франции осудил нападение на журналистов во время акции протеста в Париже

ПАРИЖ, 5 мая. / ТАСС /. Глава МВД Франции Жерар Колон осудил нападение группы радикалов на журналистов, освещающих акции против политики французских властей в Париже. Об этом сообщило в субботу агентство AFP.

"Когда некоторые атакуют прессу, это говорит о том, что для них уже не существует никаких рамок", — сказал Колон. Инцидент произошел на площади Бастилии. Группа из примерно пятидесяти молодых людей, одетых во все черное и скрывших свои лица за масками, начала бросать бутылки и попадающиеся под руку предметы, требуя ухода журналистов.

По сведениям агентства, дымовая шашка была брошена в микроавтобус радиостанции Radio France. Журналистов внутри транспортного средства не было. Для разгона агрессивно настроенной группы полиция вынуждена была применить слезоточивый газ. В результате столкновений один сотрудник правоохранительных органов получил легкие ранения.

Манифестация против социально-экономической политики правительства президента Франции стартовала в Париже в субботу днем. Она приурочена к первой годовщине пребывания Эмманюэля Макрона у власти и проходит под лозунгом «Устроим праздник Макрону». Согласно данным префектуры полиции, в ней принимают участие около 40 тыс. человек. При этом левое политическое движение «Неподчинившаяся Франция», выступившее организатором марша, сообщило о 160 тыс. манифестантах.