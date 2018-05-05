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В Пионерском двое мужчин взломали железную дверь в подъезде и вытащили из него велосипед
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В Пионерском двое мужчин взломали железную дверь в подъезде и вытащили из него велосипед 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Вчера поздно вечером в Пионерском двое мужчин вытащили велосипед из подъезда дома № 23 по улице Солнечной. Для этого им пришлось проникнуть в дом вскрыть огромную железную дверь на входе в секцию. К несчастью для похитителей, на каждом этаже подъезда стоят камеры видеонаблюдения.
— Вечером пришел домой, увидел, что велосипеда нет. Он хранился за железной дверью в общей секции, — рассказал владелец велосипеда, Константин. — Эту дверь вскрыли и проникли внутрь, но, к счастью, в подъезде и снаружи дома стоят камеры. Может, они знали о велосипеде, а может, они поднялись наверх и начали спускаться по этажам и смотреть, где есть что-то интересное.
Этой же ночью Константин написал заявление в полицию.
Если вы видели этих мужчин или велосипед, который они украли, просим вас позвонить в полицию или владельцу велосипеда, Константину по телефону +7 904 385 60 36  15 марта в Екатеринбурге серийного угонщика велосипедов посадили на 7 лет.
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