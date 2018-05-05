В Пионерском двое мужчин взломали железную дверь в подъезде и вытащили из него велосипед

Вчера поздно вечером в Пионерском двое мужчин вытащили велосипед из подъезда дома № 23 по улице Солнечной. Для этого им пришлось проникнуть в дом вскрыть огромную железную дверь на входе в секцию. К несчастью для похитителей, на каждом этаже подъезда стоят камеры видеонаблюдения.

— Вечером пришел домой, увидел, что велосипеда нет. Он хранился за железной дверью в общей секции, — рассказал владелец велосипеда, Константин. — Эту дверь вскрыли и проникли внутрь, но, к счастью, в подъезде и снаружи дома стоят камеры. Может, они знали о велосипеде, а может, они поднялись наверх и начали спускаться по этажам и смотреть, где есть что-то интересное.

Этой же ночью Константин написал заявление в полицию.