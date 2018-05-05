Ещё
Россия призвала не дать превратить Афганистан в игиловский плацдарм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия призвала не дать превратить Афганистан в игиловский плацдарм 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Первое совещание руководителей разведывательных служб государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) состоялось в минувшую пятницу, 4 мая, в Пекине. В нем принял участие директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-бюро СВР Сергея Иванова, участники совещания дали «свои оценки угроз и вызовов на пространстве ШОС». Речь также шла об активизации взаимодействия спецслужб в вопросах борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности Совета глав государств ШОС в китайском городе Циндао.
Выступивший на совещании директор СВР России возложил ответственность за усиливающуюся дестабилизацию регионов Ближнего и Среднего Востока на ряд западных стран, осудил использование методов давления и провокаций в межгосударственных отношениях. Кроме того, Нарышкин призвал объединить усилия, чтобы не допустить превращения севера Афганистана в плацдарм для ИГИЛ (запрещена в РФ) и других террористических организаций.
Глава СВР провел также ряд двусторонних встреч с руководителями разведывательных служб стран ШОС.
Вести.Ru: последние новости
"Красносельское. 19.3": подробности задержания Навального 12 детей пострадали от удара молнии в Турции Ливни в Анкаре: вода сносит машины и затапливает дома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Марат Мусин61
Ярошенко исчез из американской тюрьмы56
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь59
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала184
Вскрылась страшная опасность аспирина35
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение