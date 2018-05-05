Нарышкин назвал ответственных за дестабилизацию Ближнего и Среднего Востока

"Директор СВР России в своем выступлении на мероприятии указал, в частности, на ответственность ряда западных стран за усиливающуюся дестабилизацию регионов Ближнего и Среднего Востока, использование методов давления и провокаций в межгосударственных отношениях", — говорится в сообщении.

Также руководители разведывательных служб наметили пути активизации взаимодействия в вопросах борьбы с международным терроризмом, а также обеспечения безопасности саммита Совета глав государств ШОС в Циндао