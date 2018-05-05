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Нарышкин назвал ответственных за дестабилизацию Ближнего и Среднего Востока
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Нарышкин назвал ответственных за дестабилизацию Ближнего и Среднего Востока 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на встрече глав разведслужб стран ШОС заявил, что ряд стран Запада несет ответственность за дестабилизацию Ближнего и Среднего Востока, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СВР.
"Директор СВР России в своем выступлении на мероприятии указал, в частности, на ответственность ряда западных стран за усиливающуюся дестабилизацию регионов Ближнего и Среднего Востока, использование методов давления и провокаций в межгосударственных отношениях", — говорится в сообщении.
Также руководители разведывательных служб наметили пути активизации взаимодействия в вопросах борьбы с международным терроризмом, а также обеспечения безопасности саммита Совета глав государств ШОС в Циндао.
Ранее Нарышкин подтвердил, что среди сотрудников МИД России есть офицеры разведки.
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