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AP: в штате Огайо продали лотерейный билет с джекпотом в $143 млн
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AP: в штате Огайо продали лотерейный билет с джекпотом в $143 млн 

ТАСС 27 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Выигрышный билет одной из самых популярных в США лотерей Mega Millions, джекпот которой составил $143 млн, продан в американском штате Огайо. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).
Билет куплен в пятницу в небольшом магазине недалеко от города Дейтон. Кто именно его приобрел, пока неизвестно.
Победитель лотереи сможет получить деньги в течение 180 дней. Если он предпочтет забрать весь выигрыш сразу, то сумма приза составит $86,4 млн без учета налогов. Забрать весь джекпот возможно, если победитель соглашается получать его в виде регулярных выплат в течение 30 лет.
Шансы приобрести данный выигрышный билет составляли примерно один к 303 млн Согласно существующим правилам, владельцы магазина, где его продали, также получат награду в размере $14,3 тыс. В последний раз в Огайо продавали выигрышный билет Mega Millions в ноябре 2015 года, тогда джекпот достиг $202 млн  Крупнейший джекпот в истории Mega Millions составил $656 млн Рекорд был установлен в марте 2012 года, тогда выиграли сразу три билета, проданные в штатах Иллинойс, Канзас и Мериленд. Владельцы разделили выигрыш. Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских островах.
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