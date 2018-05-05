AP: в штате Огайо продали лотерейный билет с джекпотом в $143 млн

Билет куплен в пятницу в небольшом магазине недалеко от города Дейтон. Кто именно его приобрел, пока неизвестно.

Победитель лотереи сможет получить деньги в течение 180 дней. Если он предпочтет забрать весь выигрыш сразу, то сумма приза составит $86,4 млн без учета налогов. Забрать весь джекпот возможно, если победитель соглашается получать его в виде регулярных выплат в течение 30 лет.