Пелагея: «Бессмертный полк» — это мурашки, слезы и огромная гордость за страну!

Акция «Бессмертный полк» прошла 5 мая в японском Токио и австралийском Мельбурне. В Японии мероприятие прошло уже второй раз и собрало больше 100 соотечественников, проживающих в Токио. В Мельбурне «Бессмертный полк» организовали впервые. В шествии приняли участие 200 человек, треть из которых составили дети.

Самые масштабные «Бессмертные полки» по сложившейся уже традиции пройдут в России 9 мая. В одной из них может принять участие певица Пелагея. Как рассказала артистка в эфире НСН, В День Победы она с супругом — хоккеистом Иваном Телегиным — будет присутствовать на Параде на Красной площади. В «Бессмертном полку» певица раньше никогда не участвовала, но очень хочет это сделать и саму идею считает замечательной.

«Я думала насчет этого года. Вообще, я считаю, что это замечательная идея и дай Бог здоровья человеку, который ее придумал. В последние годы, сколько эта акция идет, смотрю ее по телевизору — просто восхитительно. Мурашки, слезы и огромная гордость за страну и за потомков, за то, что люди помнят и выказывают уважению к подвигу своих предков», — заявила Пелагея.

Артистка пообещала обязательно принять участие в «Бессмертном полку», если успеет оформить фотографию.

Ранее лидер группы «Пилот» Илья Чёрт рассказал, что будет праздновать 9 мая с семьей. При этом музыкант заверил, что обязательно присоединится к «Бессмертному полку» вместе с дочерью, как только она подрастет.