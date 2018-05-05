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Пелагея: «Бессмертный полк» — это мурашки, слезы и огромная гордость за страну!
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Пелагея: «Бессмертный полк» — это мурашки, слезы и огромная гордость за страну! 

Национальная Служба Новостей 29 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Акция «Бессмертный полк» прошла 5 мая в японском Токио и австралийском Мельбурне. В Японии мероприятие прошло уже второй раз и собрало больше 100 соотечественников, проживающих в Токио. В Мельбурне «Бессмертный полк» организовали впервые. В шествии приняли участие 200 человек, треть из которых составили дети.
Самые масштабные «Бессмертные полки» по сложившейся уже традиции пройдут в России 9 мая. В одной из них может принять участие певица Пелагея. Как рассказала артистка в эфире НСН, В День Победы она с супругом — хоккеистом Иваном Телегиным — будет присутствовать на Параде на Красной площади. В «Бессмертном полку» певица раньше никогда не участвовала, но очень хочет это сделать и саму идею считает замечательной.
«Я думала насчет этого года. Вообще, я считаю, что это замечательная идея и дай Бог здоровья человеку, который ее придумал. В последние годы, сколько эта акция идет, смотрю ее по телевизору — просто восхитительно. Мурашки, слезы и огромная гордость за страну и за потомков, за то, что люди помнят и выказывают уважению к подвигу своих предков», — заявила Пелагея.
Артистка пообещала обязательно принять участие в «Бессмертном полку», если успеет оформить фотографию.
Ранее лидер группы «Пилот» Илья Чёрт рассказал, что будет праздновать 9 мая с семьей. При этом музыкант заверил, что обязательно присоединится к «Бессмертному полку» вместе с дочерью, как только она подрастет.
Напомним, акция «Бессмертный полк» в Москве начнет свое шествие от метро «Динамо» 9 мая в 15:00. В 2017 году «Бессмертный полк» собрал в столице 850 тысяч участников, в числе которых был и президент РФ Владимир Путин. Глава государства нес портрет своего отца — Владимира Спиридоновича Путина.
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