Какие народы входят в пятёрку самых воинственных

Любой народ переживает время активных войн и экспансий. Но есть племена, у которых воинственность и жестокость — неотъемлемая часть их культуры. Это идеальные воины без страха и морали.

Маори

Название новозеландского племени «Маори» означает «обычный», хотя, по правде говоря, ничего обычного в них нет. Еще Чарльз Дарвин , которому довелось встретиться с ними во время своего путешествия на «Бигле», отмечал их жестокость, особенно по отношению к белым (англичанам), с которыми им довелось сражаться за территории вовремя маорийских войн.

Маори считаются автохтонным населением Новой Зеландии . Их предки приплыли на остров, приблизительно, 2000-700 лет назад из Восточной Полинезии. До прихода англичан в середине XIX века серьезных врагов у них не было, развлекались, в основном, междоусобицами.

За это время сформировались их уникальные обычаи, свойственные многим полинезийским племенам. Например, они отрубали головы плененным врагам и съедали их тела — так, по их верованиям, к ним переходила сила противника. В отличие от своих соседей — австралийских аборигенов, маори участвовали в двух мировых войнах.

Причем во время Второй мировой они сами настояли на формировании собственного 28 батальона. Кстати, известно, что во время Первой мировой войны они прогнали противника своим боевым танцем «хаку», в ходе наступательной операции на Галлипольском полуострове. Этот ритуал сопровождался воинственными криками и страшными лицами, что, в буквальном смысле, обескуражило врагов и дало маори преимущество.

Гуркхи

Другой воинственный народ, который тоже повоевал на стороне британцев — непальские гурхки. Еще во время колониальной политики англичане отнесли их в категорию «самых воинствующих» народов, с которыми им пришлось столкнуться.

По их словам, гуркхов отличала агрессивность в бою, храбрость, самодостаточность, физическая сила и пониженный болевой порог. Самой Англии пришлось сдаться перед напором их воинов, вооруженных одними только ножами.

Неудивительно, что еще в 1815 году была развернута широкая компания по привлечению добровольцев-гуркхов в британскую армию. Умелые бойцы быстро сыскали славу лучших солдат мира.

Они успели поучаствовать в подавлении восстания сикхов, Афганской, Первой, Второй Мировых войнах, а также в Фолклендском конфликте. Сегодня — гуркхи, по-прежнему, элитные бойцы английской армии. Набирают их все там же — в Непале . Надо сказать, конкурс на отбор сумасшедший — по данным портала modernarmy, на 200 мест приходится 28000 кандидатов.

Сами британцы признают — гуркхи лучшие солдаты, чем они сами. Может потому что они более мотивированы. Хотя сами непальцы утверждают, дело здесь совсем не в деньгах. Они гордятся своим воинским искусством и всегда рады применить его в деле. Даже если кто-то дружески похлопает их по плечу — в их традиции это считается оскорблением.

Даяки

Когда одни малочисленные народы активно интегрируются в современный мир, другие предпочитают сохранять традиции, даже если они далеки от ценностей гуманизма.

Например, племя даяков с острова Калимантан, которые заслужили страшную репутацию охотников за головами. Что поделать — мужчиной можно стать только принеся в племя голову своего врага. По крайней мере, так было еще в XX веке. Народ даяков (по-малайски — «язычник») — это этническая группа, которая объединяет многочисленные народы, населяющие остров Калимантан в Индонезии

Среди них: Ибаны, кайяны, моданги, сегаи, тринги, инихинги, лонгваи, лонгхаты, отнадомы, сераи, мардахики, улу-айеры. До сел некоторых и сегодня добраться можно только на лодке.

Кровожадные обряды даяков и охота за людскими головами официально были прекращены в XIX веке, когда местный султанат попросил англичанина Чарльза Брука из династии белых раджей, как-то повлиять на народ, которые не знали иного способа стать мужчиной, кроме как отсечь кому-то голову.

Захватив в плен наиболее воинственных вождей, «политикой кнута и пряника» ему удалось наставить даяков на мирный путь. Но люди продолжили бесследно исчезать. Последняя кровавая волна прокатилась по острову в 1997-1999 годах, когда все мировые агентства кричали о ритуальном каннибализме и играх маленьких даяков с человеческими головами.

Калмыки

Среди народов России , одни из самых воинственных — калмыки, потомки западных монголов. Их самоназвание переводится, как «отколовшиеся», что обозначает ойратов, не принявших ислам. Сегодня большая их часть проживает в Республике Калмыкия . Кочевники всегда агрессивнее земледельцев.

Предки калмыков — ойраты, жившие в Джунгарии, были свободолюбивыми и воинственными. Даже Чингисхану не сразу удалось подчинить их, за что он требовал полностью уничтожить одно из племен. Позже ойратские воины вошли в состав войска великого полководца, и многие из них породнились с чингизидами. Поэтому не без основания некоторые из современных калмыков считают себя потомками Чингисхана.

В XVII веке ойраты ушли из Джунгарии, и, совершив огромный переход, достигли приволжских степей. В 1641 году Россия признала Калмыцкое ханство, и отныне с XVII века — калмыки стали постоянными участниками в русской армии. Говорят, что боевой клич «ура», когда-то произошел от калмыкского «уралан», что значит «вперед». Особенно они отличились в Отечественной войне 1812 года. В ней участвовало 3 калмыцких полка, численностью более трех с половиной тысяч человек. За одну только Бородинскую битву более 260 калмыков были удостоены высшими орденами России.

Курды

Иран, Ирак, Курды, наряду с арабами, персами и армянами являются одним из древнейших народов Ближнего Востока. Проживают они в этногеографической области Курдистан, которую поделили между собой Турция Сирия после Первой мировой войны.

Язык курдов, по мнению ученых, принадлежит к иранской группе. В религиозном плане единства у них нет — среди них встречаются мусульмане, иудеи и христиане. Курдам вообще сложно друг с другом договориться. Еще доктор медицинских наук Э. В. Эриксон отмечал в своей работе по этнопсихологии, что курды — народ беспощадный к врагу и ненадёжный в дружбе: «уважают они только себя и старших. Нравственность их вообще очень низка, суеверие чрезвычайно велико, а настоящее религиозное чувство развито крайне слабо. Война — их прямая врождённая потребность и поглощает все интересы».

Насколько применим этот тезис, написанный в начале XX века, сегодня — сложно судить. Но тот факт, что они никогда не жили при собственной централизованной власти, дает о себе знать. По словам Сандрин Алекси из Курдского университета в Париже: «каждый курд — король на своей горе. Поэтому они ссорятся друг с другом, конфликты возникают часто и легко».

Но при всей своей бескомпромиссности друг к другу — курды мечтают о централизованном государстве. Сегодня «курдский вопрос» — один из самых острых на Ближнем Востоке. Многочисленные волнения с целью добиться автономии и объединиться в одно государство продолжаются вот уже с 1925 года. В 1992 по 1996 года курды вели гражданскую войну на севере Ирака, перманентные выступления до сих пор возникают на территории Ирана. Одним словом, «вопрос» висит в воздухе. На сегодняшний день, единственное государственное образование курдов с широкой автономией — Иракский Курдистан.