День борьбы за права инвалидов в Екатеринбурге отметили акциями

Сразу на нескольких площадках прошли различные мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями здоровья.

В течение субботы акции, приуроченные к Дню борьбы за права инвалидов, проходили в различных частях города. Их участниками стали, как людей с ограниченными возможностями здоровья, так, и волонтеры, молодые екатринбуржцы, представители общественных организаций и просто неравнодушные граждане, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По задумки организаторов целью мероприятий стала не только поддержка людей с ограниченными возможностями, но и привлечения внимания горожан к их проблемам.

«Зачастую здоровые люди просто не знают, как себя вести с инвалидами или наоборот — не задумываются о том, какие ежедневные трудности тем приходится преодолевать. Когда же обычные люди понимают, как просто общаться с инвалидами, те, в свою очередь, аквтивнее социализируются и вливаются в общественную жизнь города», — сказал руководитель организации «Белая трость» Олег Колпащиков.