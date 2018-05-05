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День борьбы за права инвалидов в Екатеринбурге отметили акциями
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День борьбы за права инвалидов в Екатеринбурге отметили акциями 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Сразу на нескольких площадках прошли различные мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями здоровья.
В течение субботы акции, приуроченные к Дню борьбы за права инвалидов, проходили в различных частях города. Их участниками стали, как людей с ограниченными возможностями здоровья, так, и волонтеры, молодые екатринбуржцы, представители общественных организаций и просто неравнодушные граждане, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
По задумки организаторов целью мероприятий стала не только поддержка людей с ограниченными возможностями, но и привлечения внимания горожан к их проблемам.
«Зачастую здоровые люди просто не знают, как себя вести с инвалидами или наоборот — не задумываются о том, какие ежедневные трудности тем приходится преодолевать. Когда же обычные люди понимают, как просто общаться с инвалидами, те, в свою очередь, аквтивнее социализируются и вливаются в общественную жизнь города», — сказал руководитель организации «Белая трость» Олег Колпащиков.
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