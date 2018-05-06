Волонтеры и горожане подготовят поздравительные открытки

6 мая стартовала акция «Благодарим вас за Победу», в рамках которой горожане могут подписать поздравительные открытки ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.

Десятки людей на Пушкинской площади окружили волонтеров в белых футболках с надписями: «Я помню! Я горжусь!» Москвичи охотно подписывают поздравительные открытки, подбирая правильные слова для фронтовиков и тружеников тыла — для тех, кто победил фашизм, стойко выдержав все ужасы войны.

— Люди чаще желают здоровья, радости и простого человеческого счастья, — рассказывает волонтер Серж Романовский, помогая москвичам заполнить открытки. — При желании автор может подписаться, написать свой номер телефона. Вдруг ветеран захочет перезвонить и поблагодарить. Но можно оставить открытку и анонимной.

На однолистных открытках изображены красная звезда, георгиевская лента и душевная иллюстрация — дети дарят ветерану цветы. Аккуратным почерком семилетний Даниел пишет последнее слово в своем поздравлении ветерану — «Спасибо».

— Мой муж японец, и постоянно мы проживаем не в России , — рассказывает мама мальчика Наталья Хитощи, помогая сыну опустить открытку в специально декорированный под акцию почтовый ящик. — Но Даниел умеет говорить и писать по-русски, я читаю ему историю России, про Великую Отечественную он тоже знает. В этом году специально приехали на праздники в Москву , чтобы сын впитал атмосферу праздника, посмотрел на парад, пообщался с ветеранами.

Подписать открытки москвичи могут на Манежной, Театральной площадях, в парке «Зарядье» и других площадках. Больше сотни волонтеров привлекают прохожих к акции, призывая оставить несколько теплых слов для ветеранов.

Для десятиклассницы Светы Ячменевой это уже не первая акция, в которой девушка выступает в качестве волонтера.

Но, по признанию москвички, самая добрая и трогательная.

— Очень приятно, что москвичи останавливаются и подписывают открытки, — рассказывает Света. — Мои прадедушки тоже воевали, но до сегодняшнего дня не дожили. А потому мне хочется подарить радость другим, чтобы ни один ветеран в такой праздник не чувствовал себя одиноким.

Акция «Благодарим вас за Победу» продлится до 9 мая включительно. После этого волонтеры соберут все открытки и проверят их на корректность, чтобы поздрави тельные тексты не содержали неуместных слов или грамматических ошибок. Их простят только юным адресатам.

Затем открытки волонтеры передадут муниципалитетам, которые и подарят их ветеранам Великой Отечественной войны.

— Далеко не все ветераны по состоянию здоровья могут прийти на парад или другие праздничные мероприятия 9 Мая, — говорит волонтер Серж Романовский. — Но они должны знать, что мы помним, уважаем и гордимся их подвигами. Для этого и была организована эта акция.

И при помощи москвичей она у нас получится! А электронная форма открытки размещена на персональном сайте мэра Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Всего подписать поздравительные открытки ветеранам жители столицы могут на десяти городских площадках. Но это не единственное, что делают волонтеры к празд нику Великой Победы. С 4 по 9 мая наши ребята встречают на вокзалах и в аэро портах ветеранов войны, которые специально приезжают в столицу на празднование Дня Победы. Волонтеры помогают им добираться до мест проживания, рассказывают о столице, да и просто говорят по душам. Этого иногда очень не хватает людям старшего возраста. В прошлом году таких ветеранов было 145. И помощь волонтеров таким людям, конечно, необходима.