Ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно накормят в бизнес-терминале «Курумоча»

Безвозмездно воспользоваться услугами бизнес-зала «Курумоча» ветераны Великой Отечественной войны смогут с 3 по 12 мая.

Международный аэропорт Курумоч в преддверии Дня Победы предлагает ветеранам Великой Отечественной войны и одному сопровождающему лицу бесплатно воспользоваться услугами зала повышенной комфортности. В частности, речь идёт о предоставлении им горячего питания и напитков, а также медицинской помощи, если в ней будет необходимость. В случае задержки рейсов ветеранов и инвалидов ВОВ обеспечат максимально комфортными условиями, сообщается на сайте аэропорта.

Кроме того, регистрация на рейс для них будет проводиться вне очереди. Сотрудники аэропорта подробно ответят на все вопросы вылетающих, проконсультируют по оформлению багажа и прохождению предполетного досмотра. Испытывающим трудности при передвижении помогут агенты по спецобслуживанию.