Жителей Саратовской области травят минеральными удобрениями

Проблема с загрязнением питьевой воды нитратами и нитритами в селе Красноармейское Калининского района не решена.

Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили проживающие здесь.

Жители Красноармейского сообщают, что попадание в питьевую воду минеральных удобрений, о чем ранее информировали в Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории, связано с без контрольной закупкой и хранением удобрений под открытым небом в непосредственной близости от жилых домов.

— Трубы, из которых были взяты 2 пробы воды на анализы, в настоящее время перекрыли и нет возможности повторно взять пробы. Система водоснабжения посёлка находится под контролем ООО «РегионПромПродукт». Приезд главы Роспотребнадзор закончился претензиями по поводу выбора лаборатории, места нахождения колодца для воды и штрафа для 2-х пенсионеров в размере 7 тысяч рублей за несвоевременный вызов ветслужбы, — сообщили нашему изданию проживающие в загрязненном нитратами поселке люди.

Для того, чтобы добиться каких-либо изменений — ремонта водопровода и возмещения убытков, связанных с потерей животных, а в результате отравления пали 2 коровы, пострадавшим необходимо нанимать адвоката. Но у сельчан нет средств для этого.

— Люди платят за воду, платят за ремонты водонапорной башни, а их практически травят селитрой и другими удобряющими веществами. Результаты вскрытия животных показали отравление. Результаты проб воды показали превышение допустимых норм содержания вредных веществ. Разве этого не достаточно? И говорить, что вода была взята из лужи — это один из способов отвести от себя ответственность за отсутствие контроля использования удобряющих веществ, — утверждают жители пострадавшего от отравления нитратами села.