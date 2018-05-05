Ещё
Жителей Саратовской области травят минеральными удобрениями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей Саратовской области травят минеральными удобрениями 

Новости Саратова 50 минут назад
Фото: Новости Саратова
Проблема с загрязнением питьевой воды нитратами и нитритами в селе Красноармейское Калининского района не решена.
Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили проживающие здесь.
Жители Красноармейского сообщают, что попадание в питьевую воду минеральных удобрений, о чем ранее информировали в Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории, связано с без контрольной закупкой и хранением удобрений под открытым небом в непосредственной близости от жилых домов.
— Трубы, из которых были взяты 2 пробы воды на анализы, в настоящее время перекрыли и нет возможности повторно взять пробы. Система водоснабжения посёлка находится под контролем ООО «РегионПромПродукт». Приезд главы Роспотребнадзор закончился претензиями по поводу выбора лаборатории, места нахождения колодца для воды и штрафа для 2-х пенсионеров в размере 7 тысяч рублей за несвоевременный вызов ветслужбы, — сообщили нашему изданию проживающие в загрязненном нитратами поселке люди.
Для того, чтобы добиться каких-либо изменений — ремонта водопровода и возмещения убытков, связанных с потерей животных, а в результате отравления пали 2 коровы, пострадавшим необходимо нанимать адвоката. Но у сельчан нет средств для этого.
— Люди платят за воду, платят за ремонты водонапорной башни, а их практически травят селитрой и другими удобряющими веществами. Результаты вскрытия животных показали отравление. Результаты проб воды показали превышение допустимых норм содержания вредных веществ. Разве этого не достаточно? И говорить, что вода была взята из лужи — это один из способов отвести от себя ответственность за отсутствие контроля использования удобряющих веществ, — утверждают жители пострадавшего от отравления нитратами села.
Новости Саратова: последние новости
Саратовцы назвали митинг против коррупции трешем Пенсионерка под Саратовом повисла на простынях Фестиваль тюльпанов в Саратовской области соберет 40 тысяч гостей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь39
Скончался Марат Мусин28
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете263
Россиянам придумали новый налог389
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова72
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение