«Бессмертный полк» прошел по Амстердаму 

«Бессмертный полк» шагает по планете. В преддверии 9 мая памятное шествие проходит в разных городах мира. Впервые в нем приняли участие и жители Амстердама, передает «МИР 24».
Как и на фронтах Великой Отечественной, здесь плечом к плечу — русские, азербайджанцы, казахи, белорусы. К акции присоединились граждане почти со всех стран СНГ.
С портретами предков-ветеранов в руках они прошли от главного вокзала города до центральной площади Дам. И там исполнили самые знаменитые военные песни. В том числе «Катюшу» и «День победы».
Самой масштабной по традиции будет акция в Москве. По улицам российской столицы «Бессмертный полк» пройдет 9 мая.
К слову, в этом году на марш в Нью-Йорке вышло рекордное число участников — около двух тысяч человек.
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