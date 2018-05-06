«Бессмертный полк» прошел по Амстердаму

«Бессмертный полк» шагает по планете. В преддверии 9 мая памятное шествие проходит в разных городах мира. Впервые в нем приняли участие и жители Амстердама , передает «МИР 24».

Как и на фронтах Великой Отечественной, здесь плечом к плечу — русские, азербайджанцы, казахи, белорусы. К акции присоединились граждане почти со всех стран СНГ.

С портретами предков-ветеранов в руках они прошли от главного вокзала города до центральной площади Дам. И там исполнили самые знаменитые военные песни. В том числе «Катюшу» и «День победы».

Самой масштабной по традиции будет акция в Москве . По улицам российской столицы «Бессмертный полк» пройдет 9 мая.

К слову, в этом году на марш в Нью-Йорке вышло рекордное число участников — около двух тысяч человек.

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