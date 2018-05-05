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Почта Сянгана дополнительно выпустит посвященные сянганскому участку скоростной железной дороги Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Сянган специальные марки
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Почта Сянгана дополнительно выпустит посвященные сянганскому участку скоростной железной дороги Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Сянган специальные марки 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Сянган, 5 мая /Синьхуа/ — Почта САР Сянган дополнительно выпустит специальные марки, посвященные сянганскому участку скоростной железной дороги Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Сянган, в комплект входят четыре марки в составе одного почтового блока.
Изображенный на марках поезд заполнен разнообразными миниатюрами, представляющими культуру и достопримечательности Гуанчжоу, Шэньчжэня и Сянгана; сам поезд превращен в две протянутых навстречу друг другу руки, символизирующих экономический, культурный и туристический обмен Сянгана с внутренними районами Китая, который после запуска данного участка железной дороги станет еще более тесным, чтобы Сянган и внутренние районы Китая рука об руку осваивали новые возможности.
Скоростная железная дорога Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Сянган идет от Гуанчжоу на юг через Дунгуань и Шэньчжэнь до Сянгана. Ее общая протяженность составляет около 140 км. В том числе протяженность сянганского участка данной железной дороги составляет 26 км. —0—
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