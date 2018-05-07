Ещё
На Валдае установили копию Эйфелевой башни в цветах российского триколора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Валдае установили копию Эйфелевой башни в цветах российского триколора 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Копия одной из главных достопримечательностей французской столицы — 324-метровой Эйфелевой башни установлена на берегу Валдайского озера, в Соловьевском парке. Она выполнена из металла в масштабе 1:40, ее высота около 8 метров.
Необычная для новгородской земли архитектурная форма стала подарком родному городу от частного лица. Автор копии башни выкрасил ее в цвета российского триколора и водрузил на нее двуглавого орла.
Местные власти надеются, что она станет одной из «визитных карточек» Валдая. «Возле нее уже с удовольствием фотографируются горожане и туристы», — рассказали "Интерфаксу" в администрации Валдайского района.
Вести.Ru: последние новости
AmCham: санкции бьют по США больше, чем по "РусАлу" NASA: санкции помешают США доставлять грузы на МКС Сталевары ФРГ: пошлины США повлияли на рынок ЕС
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать585
Мир отреагировал на инаугурацию Путина349
Путин раздал первые указы289
Определены кандидаты в новое правительство122
Путин выдвинул кандидатуру премьера1295
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение