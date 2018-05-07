На Валдае установили копию Эйфелевой башни в цветах российского триколора 

Копия одной из главных достопримечательностей французской столицы — 324-метровой Эйфелевой башни установлена на берегу Валдайского озера, в Соловьевском парке. Она выполнена из металла в масштабе 1:40, ее высота около 8 метров.
Необычная для новгородской земли архитектурная форма стала подарком родному городу от частного лица. Автор копии башни выкрасил ее в цвета российского триколора и водрузил на нее двуглавого орла.
Местные власти надеются, что она станет одной из «визитных карточек» Валдая. «Возле нее уже с удовольствием фотографируются горожане и туристы», — рассказали "Интерфаксу" в администрации Валдайского района.