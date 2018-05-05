Курганская городская Дума отказалась бороться с рекламой распродаж

Реклама — двигатель торговли, эта фраза известна, пожалуй, всем и с этим не поспоришь, но большое количество рекламной продукции, при чем не всегда качественной и правдивой, раздражает людей.

Точно сказать, когда появилась реклама невозможно, видимо тогда, когда появилась сама торговля.

В конце XIX начале ХХ веков реклама, казалось, была повсюду. В газетах, журналах, книгах размещалось огромное количество рекламных объявлений, предлагающих самые различные товары и услуги. Не отставал в этом отношении и наш Курган . Просматривая старые курганские газеты, видишь, что рекламные объявления размещены, едва ли, не на каждой странице. Помимо печатных изданий, предприимчивые горожане размещали рекламные объявления на зданиях своих магазинов, аптек, на заборах, столбах и собственных домах.

Расклеиванием рекламных объявлений в городе занималось Вольно–Пожарное Общество. Газета «Курганский вестник» писала: «Расклейка афиш, находившаяся до сего времени в руках Вольно-пожарного Общества, с 1913 года перейдет в ведение города, который предполагает сдать с торгов эксплуатацию витрин». Чтобы как-то упорядочить размещение рекламных объявлений в городе, Курганская городская Дума решила издать соответствующее Постановление.

7 мая 1914 года на заседании Курганской городской Думы было заслушано заявление гласного городской Думы Василия Георгиевича Святышева, который внес свои предложения по данному вопросу: «В центре Верхне-Базарной площади, около ярмарочного столба, приютились плакаты на столбах. Не выстроить ли, вокруг столба остов в форме шестигранной призмы с таким расчетом, чтобы на каждой грани призмы можно было бы помещать плакаты». По его расчету эксплуатация такой витрины дала бы городу дохода около 216 рублей. Заявление Святышева об устройстве у городского ярмарочного столба рекламной витрины было передано в комиссию по благоустройству города.

Троицкая площадь. н. ХХ в.

Рассмотрев заявление об устройстве витрины для размещения рекламных плакатов, комиссия по благоустройству города, признала неприемлемость предложений Святышева, однако, беря во внимание то, что вопрос для города стоял очень остро, постановила предоставить для размещения рекламы следующие места:

1) По левой линии сада Вольно-Пожарного Общества

2) На стене городского пожарного депо, выходящего на улицу Троицкую

3) Около городского сада

4) На Базарной площади, около моста

5) По Казарменному переулку — по меже больничной усадьбы

6) Около городского отделения пожарного депо

7) На Новой Базарной площади

Плату за пользование местами решили установить по 50 копеек за 1 квадратный аршин в год, на 3-х летний срок.

Впоследствии, из этого списка была исключена стена Городского пожарного депо на Троицкой улице.

Также было принято решение — все места, на которых ранее находились рекламные плакаты, не предоставлять в пользование горожан с января будущего года. Газета «Известия Курганского городского общественного управления» писала по этому поводу: «Городской комиссией по благоустройству намечено 7 пунктов по городу, в которых будет разрешаться постановка рекламных щитов».

Однако, реклама, далеко, не всегда была безупречной и добросовестной, например, в 1913 году полицейским надзирателем при станции Курган господином Булынко был составлен протокол на проживавшего по Садовой улице в Рябковском поселке крестьянина из ссыльных И. А. Эмулис за занятие подпольной адвокатурой и за вывешивание соответствующего рекламного плаката. Плакат с надписью: «Пишу прошения и даю советы» был снят и отобран.

В 1914 году в газете «Курганский вестник» была напечатана статья, в которой сообщалось: «Отдел торговли разослал представительным по части торговли и промышленности учредителям записку, в которой указывает на то, что в Министерство торговли и промышленности поступили от торгово-промышленных организаций заявления, в которых указывается на замечающееся в последнее время развитие злоупотреблений рекламой, путем устройства фиктивных распродаж и ликвидаций. Злоупотребления эти заключаются в том, что некоторые торговцы делают путем особых рекламных вывесок, плакатов и прочего о распродаже ими товаров, якобы по особо пониженным ценам, в виду предстоящего, будто бы, переезда в другое место, прекращения торговли и т.п. В действительности же, обстоятельства, которые приводятся в качестве причин распродажи, оказываются нередко вымышленными: распродажа, как таковая, вовсе не имеет места, а цены, по коим продаются товары, нередко не ниже обыкновенных. По этому поводу Отдел торговли указывает, что Министерство торговли и промышленности, в виду поступающих из некоторых местностей жалоб на ущерб, причиняемый устройством фиктивных распродаж, обратило внимание на это нежелательное явление, и потребовало упорядочить в таких местностях подобную рекламную торговлю».

Например, реклама предпринимателей братьев Кейль, размещенная на многих страницах газеты «Курганский вестник» сообщала: «По случаю прекращения торговли в магазине „Братьев Кейль“ по Троицкому переулку, дом Меньщикова, назначена небывалая дешевая распродажа всех товаров. Полотняные и бумажные товары, чулки, носки и трикотажные товары. Особенно рекомендуем приобрести по очень дешевой цене — мужское и дамское белье».

Или такая: «ВЫ! Будете поражены дешевизной цен и колоссальным выбором ДАМСКОГО БЕЛЬЯ, если зайдете в магазин А. Д. Кучкова». «В магазине П. А. Галямина дешевая распродажа на мужское и дамское белье, детские и дамские фартучки» и т.п. Насколько это было правдой — неизвестно.

Вопрос о борьбе с недобросовестной рекламой и распродажами обсуждался в Курганской городской Думе, но она отвергла проект Постановлений по борьбе с подобного рода распродажами, который предложил член городской Управы Василий Михайлович Серов, составивший его на основании распоряжения Министерства торговли. Дума мотивировала это тем, что Постановления эти стесняют свободу торговли.

Собственно, ничего не изменилось за сто лет, точно также реклама зазывает доверчивых покупателей, предлагая им не всегда нужные и качественные товары.