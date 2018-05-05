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Продолжится ли снос самостроев в Симферополе: под прицелом шесть объектов
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Продолжится ли снос самостроев в Симферополе: под прицелом шесть объектов 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов совместно с сотрудниками управления земнадзора провели обследование 6 объектов в крымской столице. Целью поездки стала проверка соблюдения требований земельного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма.
Так, одним из обследованных объектов стал 800-метровый участок на улице Кирова предположительно занятый незаконно. Также внимание специалистов привлек факт нецелевого использования земли на улице Беспалова и отсутствие правоустанавливающих документов на одно из зданий по улице Желябова.
Как рассказал Председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов, проверки проводятся в рамках поручений Главы Республики Сергея Аксенова по контролю соблюдения земельного законодательства. «Некоторые из вышеперечисленных объектов проверялись ранее. Собственники привлекались к ответственности. Но не все нарушения были устранены » — сказал Спиридонов.
Говоря о возможности сноса этих построек, глава Госкомрегистра подчеркнул: «В вопросе ликвидации незаконных строений — последнее слово остается за администрацией города. Тем не менее, материалы сегодняшней проверки также будут направлены в адрес межведомственной комиссии по выявлению и пресечению самовольного строительства» — заключил председатель Госкомрегистра.
РИА Новости Крым: последние новости
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