Продолжится ли снос самостроев в Симферополе: под прицелом шесть объектов

СИМФЕРОПОЛЬ , 5 мая — РИА Новости Крым . Председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов совместно с сотрудниками управления земнадзора провели обследование 6 объектов в крымской столице. Целью поездки стала проверка соблюдения требований земельного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма.

Так, одним из обследованных объектов стал 800-метровый участок на улице Кирова предположительно занятый незаконно. Также внимание специалистов привлек факт нецелевого использования земли на улице Беспалова и отсутствие правоустанавливающих документов на одно из зданий по улице Желябова.

Как рассказал Председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов, проверки проводятся в рамках поручений Главы Республики Сергея Аксенова по контролю соблюдения земельного законодательства. «Некоторые из вышеперечисленных объектов проверялись ранее. Собственники привлекались к ответственности. Но не все нарушения были устранены » — сказал Спиридонов.

Говоря о возможности сноса этих построек, глава Госкомрегистра подчеркнул: «В вопросе ликвидации незаконных строений — последнее слово остается за администрацией города. Тем не менее, материалы сегодняшней проверки также будут направлены в адрес межведомственной комиссии по выявлению и пресечению самовольного строительства» — заключил председатель Госкомрегистра.