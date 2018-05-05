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Волгоград на День Победы готовится встречать гостей разрушенными подступами к вокзалу
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Волгоград на День Победы готовится встречать гостей разрушенными подступами к вокзалу 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Жители Волгограда опасаются, что встречать многочисленных гостей, которые собираются в город-герой на День Победы, им придется на полуразрушенной привокзальной площади. Сегодня она по-прежнему напоминает одну большую стройку. Таксисты вынуждены подбирать туристов, преодолевая ухабы.
— Это все, конечно, очень хорошо, что и сам вокзал, и прилегающую в нему территорию за долгие годы взялись капитально отремонтировать, — говорят волгоградцы. — Но до 9 мая остается всего четыре дня. Очевидно, что рабочие даже не планируют поторпиться и навести на привокзальной площади хоть какой-нибудь порядок. Откровенно говоря, очень жаль, что такой большой праздник придется встречать на фоне городских руин.
На площади перед вокзалом еще в марте были готовы два новых досмотровых пункта. Явили миру тогда и прятавшихся под черным целлофаном пионеров «Апофеоза труда». Внутри самого здания продолжается строительство лифта, который в будущем будет использоваться в помощь маломобильным катгориям пассажиров и встречающих.
На привокзальной площади сегодня дожидается ремонта не только тротуарная плитка и прилегающие дороги. Сломавшийся фонтан «Детский хоровод», он же «Бармалей», обещали починить к чемпионату мира по футболу. Пока что и он не может порадовать горожан и туристов своей первозданной красотой.
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