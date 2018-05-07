США противопоставят России в Северной Атлантике Второй флот

ВМС США возобновляют работу флота, отвечающего за наблюдение за восточным побережьем и Северной Атлантикой. Задача Второго флота — это усиление внимания Пентагона к возрождающейся России и ее расширяющемуся военному присутствию, пишет «Вашингтон пост»

Второй флот ВМС США, который был расформирован в 2011 году с целью высвобождения средств для строительства новых кораблей, возобновит операции в Норфолке (в Норфолке, штат Виргиния, расположена главная военно-морская база США в Атлантическом океане, — прим. ред.) 1 июля 2018 года, сообщил журналистам в пятницу главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон во время выступления на борту авианосца USS George H. W. Bush.

П словам Ричардсона, речь идет о реакции США на происходящие изменения в сфере безопасности «в эру конкуренции великих держав». Атлантический океан и особенно в Северная Атлантика, которая будет зоной ответственности Второго флота, по словам главкома, является развивающимся театром (военного противостояния). «Именно поэтому сегодня мы ставим на ноги Второй флот», — объяснил причины такого шага Ричардсон.