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Кубань и Крым символически соединит тепловой аэростат «Россия»
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Кубань и Крым символически соединит тепловой аэростат «Россия» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В зависимости от направления ветра перелет возьмет старт либо с площади Ленина в Керчи — с приземлением на побережье Краснодарского края, либо из поселка Ильич Темрюкского района — в этом случае посадка планируется в Керчи. Таким образом, аэростат символически соединит два российских берега.
«Кадры съемок войдут в документальный фильм «Поднять Россию», который заявлен на президентский грант. Это станет одним из наиболее ярких событий в дни празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали организаторы.
В месте старта или приземления аэростата на территории Кубани будут организованы торжественные акции.
Мероприятие проводится при поддержке Русского географического общества, Совета министров Республики Крым, администрации города-героя Керчи, а также ряда общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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