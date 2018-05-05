Кубань и Крым символически соединит тепловой аэростат «Россия»

В зависимости от направления ветра перелет возьмет старт либо с площади Ленина в Керчи — с приземлением на побережье Краснодарского края , либо из поселка Ильич Темрюкского района — в этом случае посадка планируется в Керчи. Таким образом, аэростат символически соединит два российских берега.

«Кадры съемок войдут в документальный фильм «Поднять Россию», который заявлен на президентский грант. Это станет одним из наиболее ярких событий в дни празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали организаторы.

В месте старта или приземления аэростата на территории Кубани будут организованы торжественные акции.