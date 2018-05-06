Гигантский аэростат «Россия» совершил уникальный перелет с Кубани в Крым

КРАСНОДАР , 6 мая. / ТАСС /. Гигантский аэростат «Россия» совершил в воскресенье рекордный перелет через Керченский пролив, стартовав с Таманского полуострова и приземлившись в Керчи , сообщил ТАСС представитель администрации Краснодарского края

"Аэростат взлетел с побережья неподалеку от порта Кавказ, пролетел над Крымским мостом и сел в городе Керчь", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что перелет приурочен ко Дню Победы, организатором мероприятия выступает Благотворительный фонд святителя Луки (Войно-Ясенецкого), поддержку оказывает Русское географическое общество . Управляет аэростатом президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев. Подобных перелетов через Керченский пролив ранее не совершалось.

По данным представителя краснодарской администрации, с кубанской стороны аэростат провожали представители духовенства, администрации края и Темрюкского района. Из Краснодарского края с воздухоплавателями передали послание: амфору с вином, виноградную лозу и книги об истории региона. На крымском берегу шар встретила официальная делегация, в том числе глава Керчи.

Сам перелет занял около часа, примерно столько же аэростат кружил над Керчью.

"Сегодня символическое событие: этот шар — уменьшенная копия аэростата, который будет поднят осенью нашим русским путешественником, исследователем Федором Конюховым [в стратосферу]. Шар носит название «Россия», а Россия сильна единством.

Победа в 1945 году была одержана тоже благодаря единству всех народов", — сказал журналистам член правления фонда святителя Луки, при поддержке которого был создан аэростат, Родион Шеин.

Об аэростате