Аэростат «Россия» совершил первый в истории перелет через Керченский пролив

По сообщению краевых властей, символический перелет был посвящен Дню Победы. Аэростат вылетел в воскресенье утром из Темрюкского района и спустя два часа приземлился в Керчи . На борту воздухоплавательного аппарата были памятные подарки — амфора с вином и виноградная лоза. Как рассказали РИА Новости в Федерации воздухоплавания Ставропольского края , аэростатом управлял совместный экипаж из двух пилотов — Виталия Ненашева и Сергея Белорусова.

"Сегодня, конечно, символическое событие, потому что это малая копия аэростата «Россия», который будет поднят осенью этого года нашим русским путешественником, исследователем Федором Конюховым . Этот шар построен для тренировки, для подготовки к полету. Аэростат объемом 4 тысячи кубометров, полет через Керченский пролив осуществляется впервые", — сказал журналистам представитель организаторов полета — член правления благотворительного фонда святителя Луки (Войно-Ясенецкого) Родион Шеин.

Как говорится в письме фонда на адрес администрации Кубани, на оболочку аэростата были нанесены флаги России и всех регионов страны. Также в честь Дня Победы на оболочке представлены орден Победы, орден Отечественной войны и орден Ушакова. Мероприятие состоялось при поддержке Русского географического общества , совета министров Крыма, администрации Керчи, а также ряда общественных организаций.

"Это историческое достижение, которое символически объединяет два наших региона, привлекает большое внимание и жителей Крыма и Краснодарского края, и туристов. Скоро нас объединит и Крымский мост, мы проведем общий курортный сезон. В преддверие этого сезона у нас заключены соглашения между профильными министерствами по туризму Крыма и Краснодарского края. Мы рассчитываем, что благодаря этому событию наш общий турпоток будет только расти", — заявил журналистам начальник отдела министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Георгий Грушин.

В свою очередь замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил РИА Новости, что в Краснодарский край аэростат отправят на автомобиле. По словам чиновника, в воскресенье аэростат устанавливают в центре Керчи на площади для демонстрации жителям города.

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