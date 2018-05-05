Ярославский историк рассказал, почему берег Волги больше никогда не обвалится

Сколько стоило благоустройство города в царской России ? Аналогично ли на это тратили власти тех времен в сравнении с современными затратами? Ярославский историк Ян Левин рассказал о берегоукреплении Волги в районе центральной набережной Ярославля

— Весна — самое лучшее время для того, чтобы разглядеть огромные валуны, которыми укреплено основание Волжской набережной. Им почти 200 лет. В 1823 году ярославский губернатор Безобразов выпросил у императора Александра I денег на укрепление и благоустройство Волжской набережной. Император лично видел плачевное состояние дел и не протестовал: выдал 20 000 рублей ассигнациями, — пишет в своём Facebook Ян Левин.

20 тысяч рублей в грубом пересчёте на современные деньги — 11,2 миллиона рублей.

— Все торговые суда, проходившие мимо Ярославля по Волге, были обложены своеобразным оброком: каждое должно было привезти в город несколько больших камней. В общем-то, это они на фото, — продолжил историк. — Работы были проведены качественно: берег Волги перестал сползать в воду.

А также рассказал про силу Кориолиса (одна из инерционных сил на планете), которая заставляет берег разрушаться.

— Как известно, Земля — это вращающийся шар. На экваторе скорость вращения 465 метров а секунду, на полюсах — ноль. Благодаря этой силе все реки на Земле постоянно смещаются. Например, реки, текущие с севера на юг в Северном полушарии, (это, например, Волга) постоянно «ползут» с востока на запад, тысячелетиями подмывая правый возвышенный берег и оставляя за собой пологий левый, — пояснил Ян Левин. — И именно с этой силой Кориолиса много веков боролись ярославцы, и в начале XIX века окончательно победили!