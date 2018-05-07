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Главгосстройнадзор проведет прием граждан в Ногинске в понедельник
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Главгосстройнадзор проведет прием граждан в Ногинске в понедельник 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жители подмосковного Ногинска смогут задать актуальные вопросы специалистам Главгосстройнадзора Московской области в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«В понедельник, 7 мая, в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ногинского района состоится прием граждан. В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством № 8 Главгосстройнадзора Московской области», — говорится в сообщении.
Прием граждан пройдет с 10:00 до 13:00 часов без предварительной записи по адресу: город Ногинск, улица Советская, дом 42.
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