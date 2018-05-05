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Стало известно, сколько Кали Дженнер зарабатывает с одной публикации в Инстаграм
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Стало известно, сколько Кали Дженнер зарабатывает с одной публикации в Инстаграм 

Журнал ОК! 1 час назад
Перед тем, как у Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта родилась дочь Сторми, Кайли тщательно скрывала свою беременность, в том числе упала и ее активность в социальных сетях. Было бы логично, если бы после этого ее популярность упала, но получилось совсем наоборот — ее триумфальное возвращение в виде публикации архивного видео о периоде беременности стало одним из самых просматриваемых постов в Инстаграме, а ее первая фотография со Сторми побила все рекорды.
Аналитики из компании D'Marie Analytics посчитали, сколько Кайли получает от одной рекламной публикации в Инстаграме. Сумма оказалась намного больше, чем у всех ее сестер. Оказалось, что Кайли зарабатывает по миллиону долларов с каждой рекламы. Ким Кардашьян получает ровно в половину меьнше — 500 тысяч долларов, а Кортни и Хлое — по 250 тысяч.
Love my @DanielWellington watch and cuff, perfect gifts for Xmas!?#ad Use code KYLIE for an additional 15% off all holiday bundles on Danielwellington.com  A post shared by Kylie (@kyliejenner) on  Dec 3, 2017 at 11:12am PST  Поклонники уверены, что это — не основной источник ее заработка, так как рекламы в ее социальной сети крайне мало.
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