В мэрии Ростова опровергли информацию о том, что замглавы Олег Маркитантов увольняется 

Замглавы администрации Ростова по вопросам архитектуры и градостроительства не собирается покидать свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Олег Маркитантов работает в штатном режиме и увольняться не планирует, — прокомментировала начальник управления мэрии по взаимодействию со СМИ Мария Давыдова.
Олег Маркитантов занимает должность замглавы администрации Ростова по вопросам архитектуры и градостроительства с 2015 года. Трудовую деятельность он начинал в органах внутренних дел, затем работал заместителем директора МУП «Водоканал» в Сочи, помощником главы Сочи, заместителем руководителя департамента инвестиций Краснодарского края.