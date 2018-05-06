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В мэрии Ростова опровергли информацию о том, что замглавы Олег Маркитантов увольняется
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В мэрии Ростова опровергли информацию о том, что замглавы Олег Маркитантов увольняется 

161.ru 47 минут назад
Фото: 161.ru
Замглавы администрации Ростова по вопросам архитектуры и градостроительства не собирается покидать свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Олег Маркитантов работает в штатном режиме и увольняться не планирует, — прокомментировала начальник управления мэрии по взаимодействию со СМИ Мария Давыдова.
Олег Маркитантов занимает должность замглавы администрации Ростова по вопросам архитектуры и градостроительства с 2015 года. Трудовую деятельность он начинал в органах внутренних дел, затем работал заместителем директора МУП «Водоканал» в Сочи, помощником главы Сочи, заместителем руководителя департамента инвестиций Краснодарского края.
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