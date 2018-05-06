В мэрии Ростова опровергли информацию о том, что замглавы Олег Маркитантов увольняется

Замглавы администрации Ростова по вопросам архитектуры и градостроительства не собирается покидать свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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