Уходит по собственному: заместитель главы ростовской администрации подал заявление об увольнении

В администрации Ростова вскоре ожидают серьезную кадровую перестановку. Как рассказал корреспонденту 161.ru источник в администрации, на днях заместитель главы по вопросам архитектуры и градостроительства Олег Маркитантов написал заявление об увольнении.

— Последний рабочий день на этой должности у Маркитантова — 17 мая, — отметил инсайдер издания.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что у них нет информации об увольнении чиновника.