Уходит по собственному: заместитель главы ростовской администрации подал заявление об увольнении 

В администрации Ростова вскоре ожидают серьезную кадровую перестановку. Как рассказал корреспонденту 161.ru источник в администрации, на днях заместитель главы по вопросам архитектуры и градостроительства Олег Маркитантов написал заявление об увольнении.
— Последний рабочий день на этой должности у Маркитантова — 17 мая, — отметил инсайдер издания.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что у них нет информации об увольнении чиновника.
Олег Маркитантов приступил к обязанностям заместителя главы еще при Сергее Горбане. Трудовую деятельность он начинал в органах внутренних дел, затем работал заместителем директора МУП «Водоканал» в Сочи, был помощником главы города Сочи, заместителем руководителя департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края.