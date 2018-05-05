Ещё
Уходит по собственному: заместитель главы ростовской администрации подал заявление об увольнении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уходит по собственному: заместитель главы ростовской администрации подал заявление об увольнении 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В администрации Ростова вскоре ожидают серьезную кадровую перестановку. Как рассказал корреспонденту 161.ru источник в администрации, на днях заместитель главы по вопросам архитектуры и градостроительства Олег Маркитантов написал заявление об увольнении.
— Последний рабочий день на этой должности у Маркитантова — 17 мая, — отметил инсайдер издания.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что у них нет информации об увольнении чиновника.
Олег Маркитантов приступил к обязанностям заместителя главы еще при Сергее Горбане. Трудовую деятельность он начинал в органах внутренних дел, затем работал заместителем директора МУП «Водоканал» в Сочи, был помощником главы города Сочи, заместителем руководителя департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края.
161.ru: последние новости
В Ростове прошла ночная тренировка парада Победы Нечистое дело: дирекцию гастролирующего в Таганроге цирка заподозрили в загрязнении парка Горького Пошел в магазин и пропал: ростовчанка ищет брата, исчезнувшего две недели назад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь39
Скончался Марат Мусин28
Россиянам придумали новый налог393
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете264
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала41
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение