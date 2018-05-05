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В открытии мотосезона в Петербурге приняли участие около 7 тыс. единиц мототехники
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В открытии мотосезона в Петербурге приняли участие около 7 тыс. единиц мототехники 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Около 7 тыс. мотоциклов, скутеров, багги и других видов техники приняли участие в открытии мотосезона, который прошел в субботу в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС пресс-секретарь ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Катерина Зарубина.
"В открытие мотосезона в Петербурге приняли участие около 7 тыс. единиц мототехники, в том числе мотоциклы, скутеры, багги и другие виды транспорта. Техника была как современная, так и раритетные экземпляры — для каждого владельца открытие сезона является праздником, и многие стараются приехать на мероприятие на самых лучших мотоциклах из коллекции, так как у некоторых владельцев их несколько", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что мотосезон открылся пробегом колонны техники по 11 набережным Петербурга. «Участники стартовали от Дворцовой площади, проехали по набережным, по Васильевскому острову и завершили пробег у здания Ленэкспо (на Васильевском острове — прим. ТАСС). Пробег прошел организованно, участники выстроились в колонны и соблюдали правила дорожного движения, все обошлось без инцидентов», — отметила Зарубина.
"Сколько людей приняло участие в мотопробеге, пока еще не знаем, так как некоторые мотоциклисты были с пассажирами. Ну, если было 7 тысяч единиц техники, то людей, еще больше", — заключила она.
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