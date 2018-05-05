Названы самые популярные муниципалитеты для охоты в Подмосковье

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин назвал наиболее популярные муниципалитеты Московской области для охоты. Об этом сообщило «РИАМО».

Так, в сезон охоты популярностью пользуются окрестности водохранилищ в Можайске , Рузском округе и Истре

По словам Разина, весной обычно идет охота на пролетную дичь, поэтому в это время года удачной для охоты может быть вся область.

Однако на охоту на водоплавающую дичь охотники стараются попасть в окрестности крупных водохранилищ Можайска, Рузского округа, Истры, а также в бассейн Оки. На вальдшнепа лучше охотиться в северных и западных районах Подмосковья

— Андрей Разин.

Он также подчеркнул, что в 2018 году весенний сезон охоты в Подмосковье состоялся в период с 14 по 23 апреля. За это время было зафиксировано 149 административных нарушений.

Весенняя охота ограничена рамками прилета птиц и начала яйцекладки, продолжать охоту дальше нельзя, поскольку наступает период откладки яиц и выведения потомства

— Андрей Разин

При этом Разин подчеркнул, что молодым охотникам необходимо не только хорошо знать, но и соблюдать правила охоты, а также придерживаться охотничьей этики.

Начинающему охотнику обязательно нужно читать классиков русской охотничьей литературы: Пришвина, Аксакова, Паустовского

— Андрей Разин.