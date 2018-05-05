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Названы самые популярные муниципалитеты для охоты в Подмосковье
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Названы самые популярные муниципалитеты для охоты в Подмосковье 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин назвал наиболее популярные муниципалитеты Московской области для охоты. Об этом сообщило «РИАМО».
Так, в сезон охоты популярностью пользуются окрестности водохранилищ в Можайске, Рузском округе и Истре.
По словам Разина, весной обычно идет охота на пролетную дичь, поэтому в это время года удачной для охоты может быть вся область.
Однако на охоту на водоплавающую дичь охотники стараются попасть в окрестности крупных водохранилищ Можайска, Рузского округа, Истры, а также в бассейн Оки. На вальдшнепа лучше охотиться в северных и западных районах Подмосковья
— Андрей Разин.
Он также подчеркнул, что в 2018 году весенний сезон охоты в Подмосковье состоялся в период с 14 по 23 апреля. За это время было зафиксировано 149 административных нарушений.
Весенняя охота ограничена рамками прилета птиц и начала яйцекладки, продолжать охоту дальше нельзя, поскольку наступает период откладки яиц и выведения потомства
— Андрей Разин
При этом Разин подчеркнул, что молодым охотникам необходимо не только хорошо знать, но и соблюдать правила охоты, а также придерживаться охотничьей этики.
Начинающему охотнику обязательно нужно читать классиков русской охотничьей литературы: Пришвина, Аксакова, Паустовского
— Андрей Разин.
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