Волонтёры просят помощи в розыске женщины с родинкой возле носа и родимым пятном

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в розыске 44-летней Сеидовой Ларисы Владимировны.

По данным поискового отряда, местонахождение женщины неизвестно с 16 апреля.

Приметы: рост 168 см, нормальное телосложение, голубые глаза, волосы тёмные с проседью.

Особые приметы: на ладони у женщины красное родимое пятно, родинка возле носа.

На момент пропажи Лариса была одета в синюю куртку, синие джинсы и кроссовки.

«Родные подали заявление в полицию, так как считают, что она пропала. Мы сейчас ведем инфопоиск этой женщины», — рассказал корреспонденту НГС в социальной сети «ВКонтакте» Николай Шишкин , руководитель новосибирской ячейки поискового отряда «Лиза Алерт».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сеидовой Ларисы, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52.

Напомним, 4 мая завершился поиск 13-летнего Сергея Кондрашкина. Ребёнка обнаружила его мать.