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Волонтёры просят помощи в розыске женщины с родинкой возле носа и родимым пятном
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Волонтёры просят помощи в розыске женщины с родинкой возле носа и родимым пятном 

ngs.ru 25 минут назад
Фото: ngs.ru
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в розыске 44-летней Сеидовой Ларисы Владимировны.
По данным поискового отряда, местонахождение женщины неизвестно с 16 апреля.
Приметы: рост 168 см, нормальное телосложение, голубые глаза, волосы тёмные с проседью.
Особые приметы: на ладони у женщины красное родимое пятно, родинка возле носа.
На момент пропажи Лариса была одета в синюю куртку, синие джинсы и кроссовки.
«Родные подали заявление в полицию, так как считают, что она пропала. Мы сейчас ведем инфопоиск этой женщины», — рассказал корреспонденту НГС в социальной сети «ВКонтакте» Николай Шишкин, руководитель новосибирской ячейки поискового отряда «Лиза Алерт».
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сеидовой Ларисы, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52.
Напомним, 4 мая завершился поиск 13-летнего Сергея Кондрашкина. Ребёнка обнаружила его мать.
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