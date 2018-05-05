Власти Дагестана: строительство экотехнопарка в Кизляре улучшит инвестклимат в республике

МАХАЧКАЛА , 5 мая. / ТАСС /. Создание в Кизляре экотехнологического парка в рамках меморандума о сотрудничестве в строительстве комплексных промышленных заводов между минпромом Дагестана и австрийским концерном Christof Industries будет способствовать улучшению финансового, социального и инвестиционного климата в регионе, считает министр промышленности и энергетики Дагестана Сайгидпаша Умаханов

"Технологические особенности предприятий [экотехнологического] парка позволяют представлять дополнительную энергию регионам размещения, получать сырье для дальнейшей обработки и использования в производственной сфере, создавать дополнительные рабочие места, напрямую способствуют улучшению финансового, социального, инвестиционного климата в регионе", — сказал ТАСС Умаханов.

По его словам, на основании меморандума, который был подписан в прошлом году, минпромэнергетики Дагестана проводит «целенаправленную и последовательную политику по созданию благоприятных условий для развития промышленных зон и создания комфортных условий для партнеров».

Особая роль в экологии и туризме

Собеседник агентства отметил, что экотехнопарки как система предприятий полного цикла по переработке отходов с возможностью дальнейшего использования полученных материалов играют особую роль и в сфере экологии, и в сфере туризма. Они позволяют создать максимально благополучные условия для притока гостей из других регионов и из-за рубежа.

"С помощью технологий австрийского концерна в регионе появится возможность создания оборудования электростанций, систем переработки отходов и вторсырья, термической переработки отходов, слоевой топки, электростанций на биомассе, оборудования для сжигания жидкого и газообразного топлива, технологической системы отводимого тепла", — добавил Умаханов.

Первый в Дагестане мусороперерабатывающий завод планируют построить в Кизляре , где сейчас работает единственный в республике лицензированный полигон для утилизации мусора.

По словам мэра Кизляра Александра Шувалова, инвесторами строительства готовы выступить австрийские и немецкие компании. Местные власти рассчитывают, что строительство завода поможет решить проблему утилизации мусора во всей северной части Дагестана (в нее, кроме Кизляра и Кизлярского района, входят шесть районов и два города).

Планируется, что в перспективе завод по переработке мусора станет центром «экотехнологического парка», в который войдут также предприятие по выработке электроэнергии и тепличный комплекс.

Кроме того, ранее было заключено соглашение с российско-итальянской компанией о переработке жидких отходов с последующим производством минеральных удобрений.

По данным регионального минприроды, за 2017 год в регионе выявили и ликвидировали порядка 200 несанкционированных свалок на площади более 50 га.