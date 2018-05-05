Зауральцев оставили на обочине: без мундиаля, без самолетов и ВУЗов 

Роман Овчинников, общественный деятель, инициатор проектов «Мой Курган», Gorsad.pro, участник Центра Прикладной Урбанистики прокомментировал ИА «Уральский меридиан» информационную повестку Зауралья:
Уходит история
Курган медленными, но уверенными шагами теряет свое культурное наследие. Великолепная архитектура, формирующая привлекательные городские улицы постепенно заменяется безликими бетонными муравейниками, среди которых никто не хочет гулять и от которых люди поскорее стараются сбежать в ближайший ТРЦ. Города в России на этом явлении ежегодно теряют миллионы, растрачивают свой потенциал и превращаются в поля из многоэтажных коробок, куда не хочет ехать ни один турист. Новость о том, что часть бывшего здания городской гостиницы, построенного в начале XIX века и долгое время уже находившегося в полуразрушенном состоянии, обвалилась буквально на глазах жителей от порыва ветра, всколыхнула общественность не меньше, чем разбитые дороги. Это даже немного удивительно.
Эти процессы происходят по всей России. На старые здания — даже если они охраняются государством, — чиновникам наплевать. С них невозможно, как им кажется, получить много денег, а потому историческая среда всеми правдами и неправдами упорно вытесняется с городских улиц, заменяясь бесперспективными торговыми центрами, жилой точечной застройкой и прочим. Многие не понимают связи качественной исторической среды и благополучия городов, а когда у них спрашиваешь «почему всем так нравятся исторические улочки европейских городов», говорят, что там другой менталитет. А ведь сохранение исторической среды крайне важно для экономики города. Это неотъемлемая часть его развития и даже брендинга. Любой визг о сносе памятников Ленину тут же натыкается на бурю негодования, обвинения в фашизме и неуважении к истории. Зато разрушение и снос исторических зданий XIX века почему-то воспринимается спокойно, мол «надо сносить рухлядь и двигаться вперед». Некрасиво как-то получается.
В любом случае, факт недавнего обрушения нельзя оставлять без ответа. Необходимо обратиться в Прокуратуру для проведения проверки. А то получается, что объект культурного наследия регионального значения находится одновременно как бы под охраной государства и в частной собственности, а когда его часть обрушается, никто не несет ответственности.
Болельщики и реальность
Не менее острая тема всплыла на этой неделе касаемо предстоящего Чемпионата мира по футболу. Стало известно, что никаких альтернатив закрытым автобусным рейсам в Екатеринбург не будет. РЖД сначала, вроде бы, занялись проблемой, но потом оказалось, что дополнительных поездов не появится, а болельщики вынуждены будут искать свои схемы прибытия в Столицу Урала. Более того, такие ограничения коснулись не только болельщиков, но и тех, кто собрался вылетать из аэропорта «Кольцово», ведь раньше автобусы могли доставить туда или забрать в довольно удобное время. Как быть теперь — неизвестно. Безопасность безопасностью, но как всегда крайними оказываются обыкновенные люди, многие из которых с трудом выкроили несколько дней, чтобы отправиться на матч. В цивилизованной стране давно бы уже была организована альтернатива в виде дополнительных рейсов электротранспорта, субсидируемых тем же государством. Ну или компания-оператор (в нашем случае — РЖД) пошла бы на уступки. Но, как известно, РЖД всегда больше интересует брендирование и сокращение расходов, чем удобство людей, поэтому никакой альтернативы не будет.
Источник фото — РИА «URA.RU»