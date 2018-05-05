«Я показываю людей такими, какие они есть»: неприкрашенная серость британского рабочего класса от Мартина Парра

Мартин Парр — один из самых известных в мире британских фотографов современности. Работы Парра отличает способность передавать неприкрашенную действительность общества, ее обыденность и серость.

В документальных кадрах под названием «Последний курорт» (The Last Resort) — первой серии фотографий, которая поспособствовала успеху Парра, — запечатлены моменты отдыха британского рабочего класса в некогда популярном курортном городке Нью-Брайтон 80-х годов, который пришел в упадок. Серия была сделана в цвете, хотя в то время ценилась больше черно-белая фотография.

«Мои родители были орнитологами, так что лето в детстве я проводил не на дешевых курортах. Мы ездили смотреть за цаплями и щеглами. А когда моя жена получила работу в Ливерпуле , мы купили дом в миле от Нью-Брайтона. Я был потрясен, когда обнаружил эту разницу. Меня влекло ко всему этому мусору и энергии».

Нью-Брайтон — прибрежный курортный город на полуострове Уиррал, в пяти километрах от Ливерпуля. Пик популярности курорта пришелся на начало прошлого века, когда туда приезжали обеспеченные британцы. Однако в 1960-х из-за приливных изменений реки Мерси практически весь песок исчез, что, в свою очередь, привело к закрытию паромного сообщения с Ливерпулем в 1971 году и демонтажу пирса в 1978-м. Курорт пришел в упадок.

Мартин Парр изучал фотографию в 1970-1973 годах в Городском университете Манчестера.

В 1994 году фотограф стал членом агентства Magnum Photos, хотя против принятия его кандидатуры выступали многие, поскольку сочли стиль его фотографий злым и насмешливым.

Сам же Парр говорит: «Я настоящий британец. Мне кажется, это видно в моих снимках. Мои фотографии — это ведь зачастую исследование собственного лицемерия. Я показываю нечто английское и смеюсь над этим — но во мне этого тоже полно. Я снимаю туристов и издеваюсь над их буржуазностью — но я и сам вполне себе буржуазный турист. Другой вопрос, что британцы — люди в целом справедливые и самоироничные. Мы умеем смеяться над собой. Наверное, поэтому на меня мало кто обижается».

«В 1982 году цветная фотография только начала входить в моду в Великобритании . Профессиональные фотографы в то время были обязаны работать в черно-белой гамме, чтобы их принимали всерьез. Но я, не без некоторых колебаний, решил не возвращаться к черно-белой фотографии».