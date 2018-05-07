Импорт в РФ в январе-апреле вырос на 19%

Москва , 7 мая — «Вести. Экономика». Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в январе — апреле 2018 г. в стоимостном выражении составил $66,046 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 19,2%, сообщила сегодня Федеральная таможенная служба . В апреле 2018 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $17,550 млрд и по сравнению с мартом 2018 года снизился на 4,2%. При этом импорт текстильных изделий и обуви сократился на 23,0% до $804,2 млн, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 6,0% до $2,091 млрд, машиностроительной продукции — на 4,9% до $8,9 млрд, а ввоз химической продукции увеличился на 2,8% до $3,5 млрдВ группе продовольственных товаров и сырья для их производства сократился импорт зерновых культур в 2 раза, масла растительного — на 18,9%, молочных продуктов — на 6,0%, табака — на 4,6%, овощей — на 4,4%, мяса и субпродуктов — на 2,5%, сахара — на 1,2%, фруктов — на 1,0%. Вместе с тем, ввоз рыбы в апреле 2018 г. по сравнению с аналогичным показателем за март 2018 г. увеличился на 5,3%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 1,7%. Среди товаров химической промышленности увеличились закупки продуктов органической и неорганической химии на 6,5%, мыла и синтетических моющих средств — на 2,8%. При этом импорт парфюмерно-косметических товаров снизились на 1,1%, а ввоз фармацевтической продукции, полимеров и каучука остался на уровне марта 2018 г.

Сальдо торгового баланса России с мая 2017 года

Импорт текстильных изделий и обуви сократился за счет снижения закупок обуви в 1,8 раза, текстильной одежды — на 20,3%, трикотажной одежды — на 19,9%, химических нитей — на 18,8%, готовых текстильных изделий — на 13,9%, хлопка — на 11,4%, трикотажного полотна — на 10,0 процентов, текстильных материалов — на 7,9%, тогда как ввоз химических волокон по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменился. В импорте машиностроительной продукции снизились закупки судов и плавучих средств в 1,8 раза, средств наземного транспорта — на 11,7%, электрооборудования — на 5,4%, механического оборудования — на 1,8%, тогда как ввоз частей железнодорожных локомотивов увеличились на 5,6%, инструментов и аппаратов оптических — на 4,5%, летательных аппаратов — на 3,8%. В апреле 2018 года относительно апреля 2017 года импорт из стран дальнего зарубежья вырос на 14,0 процентов. При этом наблюдался рост закупок химической продукции на 20,3%, текстильных изделий и обуви — на 16,7%, продукции машиностроения — на 11,0 процентов, продовольственных товаров — на 9,9%. В импорте продовольственных товаров увеличились закупки рыбы в 1,5 раза, фруктов — на 43,5%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 24,8%, овощей — на 19,5%, сахара — на 11,3%, табака — на 4,4%. При этом ввоз мяса и субпродуктов сократился в 1,9 раза, зерновых культур — на 35,1%, молочных продуктов — на 23,9%, растительного масла — на 7,7%. Среди товаров химической промышленности увеличился импорт продуктов органической и неорганической химии на 29,7%, парфюмерно-косметических товаров — на 24,8%, мыла и синтетических моющих средств — на 24,0%, полимеров и каучука — на 23,4%, фармацевтической продукции — на 13,6%. В группе текстильных изделий и обуви в апреле 2018 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года выросли закупки хлопка на 33,7%, трикотажной одежды — на 25,7%, текстильных материалов — на 20,3%, текстильной одежды — на 17,1%, химических волокон — на 13,3%, готовых текстильных изделий — на 11,2%, обуви — на 2,3%. При этом ввоз трикотажного полотна и химических нитей по сравнению с апрелем 2017 года практически не изменился. В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки инструментов и аппаратов оптических на 26,8%, средств наземного транспорта — на 26,4%, электрооборудования — на 22,4%, механического оборудования — на 8,8%. Вместе с тем снизились импортные поставки судов и плавучих средств в 2,8 раза, частей железнодорожных локомотивов — на 19,7%, летательных аппаратов — на 14,5%.